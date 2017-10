Ajutoarele de încălzire. Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ele

Ajutoarele de încălzire. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ele

Șeful SPAS din cadrul Direcției de Sprijin Comunitar, Iulia Zahariciuc, a declarat că oamenii au început deja să își ridice formularele pentru ajutoarele de încălzire. Astfel, toți solicitanții ajutorului de încălzire, indiferent de tipul acestuia (energie termică, gaze naturale, lemne sau energie electrică) au obligația să depună, pe lângă formularul de cerere, o serie de acte.Actele privind locuința pentru care se solicită ajutorul de încălzire sunt dovada privind modalitatea în care solicitanții locuiesc la adresa menționată, iar formularul de cerere se face, după caz în baza contractului de vânzare-cumpărare, contractului de închiriere înregistrat la administrația financiară sau certificatului de moștenitor, respectiv contractului de comodat sau contractului de concesiune sau împuternicirii notariale dată de proprietarul locuinței pentru persoanele care locuiesc în imobilul său.De asemenea, pentru fiecare din membrii familiei menționați în formularul de cerere, se vor depune buletinul de identitate și certificatele de naștere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani. În plus, ei sunt obligați să aducă la dosar acte doveditoare privind veniturile realizate de toți membrii familiei. Alte acte doveditoare: copie după cartea de identitate sau talonul autoturismelor aflate în stare de funcționare, deținute de membrii familiei menționați în formularul de cerere. Chiar dacă autoturismul are o vechime de peste zece ani, trebuie dovedit acest lucru.Totodată, este nevoie de o copie după actul de proprietate al bunurilor deținute de către toate persoanele, copie după ultima factură de plată pentru abonații individuali RADET, CONGAZ sau ENEL, în funcție de modalitatea de încălzire. Nu în ultimul rând, ei trebuie să aducă o adeverință de la asociația de proprietari, din care să rezulte numele și numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire, sumele trecute în cartea de imobil și sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreținere, precum și numărul de camere ale locuinței.Termenele lunare de depunere a solicitărilor noi de ajutor de încălzire sunt până la data de 20 a fiecărei luni pentru a fi luați în evidență cu luna respectivă. Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere, angajații primăriei vor efectua prin sondaj anchete sociale. Ca urmare, dacă se constată că nu s-a declarat corect numărul membrilor de familie și nu s-a completat lista bunurilor aflate în proprietate, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează urmând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit se recuperează în condițiile legii. Totodată, se vor face verificări ale declarațiilor privind veniturile realizate și bunurile deținute în proprietate de către fiecare membru din familia beneficiară de ajutor de încălzire.Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune și se pedepsește potrivit Codului Penal.