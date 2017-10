Ajutoare pentru cei care angajează persoane care au peste 45 ani

Ştire online publicată Marţi, 20 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Angajatorii care încadrează pe piața muncii persoane cu vârsta peste 45 ani primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe țară. Singura condiție este ca angajatul să stea cel puțin doi ani la firma care l-a angajat. Aceleași beneficii și în aceleași condiții le au și agenții economici care au sub 100 de angajați și încadrează în muncă, pe durată nelimitată, persoane cu handicap. Subvenționarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap nu poate depăși 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioadă de un an de la angajare. Angajatorii care încetează raporturile de muncă înainte de perioada de doi ani sunt obligați să restituie sumele încasate, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României. Angajatorii care încadrează pe piața muncii șomeri care mai au trei ani până la pensionare beneficiază lunar, pe perioada angajării, de o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe țară în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Nu beneficiază de facilitățile prevăzute mai sus angajatorii care, în ultimii doi ani, au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile menționate anterior.