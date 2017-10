AJOFM. Peste 400 de locuri de muncă în străinătate

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune, pentru perioada aceasta, 418 locuri de muncă în străinătate.Cele mai multe locuri de muncă sunt în Marea Britanie, acolo unde companiile angajează români mai ales în domeniul IT și în domeniul medical. Sunt libere posturi de analist financiar, administrator baze de date MS SQL Server 2008, analist programator, senior programator, asistent medical generalist și asistent medical terapie intensivă. Pentru analiști și programatori salariile pleacă de la 25.000 de lire sterline brut pe an și pot ajunge la 40.000 de lire, iar pentru asistentele medicale se oferă salarii între 21.388 de lire și 27.000 de lire brut pe an. Principala condiție pentru angajare este cunoașterea limbii engleze de nivel avansat.De muncă se găsește și în Germania, pentru dezvoltatori specialiști software, ingineri în electrotehnică, maiștri sisteme de securitate și căi ferate, instalatori întreținere, asistenți medicali, specialiști în inginerie industrială, electricieni, mecanici, îngrijitori și însoțitori persoane în vârstă. Aplicații trebuie să aibă experiență în meseriile respective și să cunoaște limba germană la nivel mediu. Salariile vor fi calculate în funcție de clasa de impozitare în domeniu.Și în Irlanda sunt disponibile 25 de locuri de muncă pentru români, dar numai în domeniul medical. Este vorba despre posturi de psihiatru, doctor oftalmolog și asistente medicale. Salariile pentru medici sunt de aproximativ 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de nivel și experiență, iar pentru asistente de 2.000 euro brut pe lună.În Norvegia, se caută tehnician mecanic, planificator proiect, inginer hidraulic și bucătari. Se promit salarii competitive, de 4.600 de euro brut pe lună pentru mecanici, și 4.000 - 4.700 de euro brut pe lună pentru bucătari.În Polonia sunt libere trei posturi, de reprezentant vânzări online în limbile engleză și germană, cu salariu de 4.500 - 6.300 de zloți polonezi brut pe lună și dezvoltator de software în unitate de testare de jocuri, cu salariu de 7.000 - 12.000 de zloți polonezi brut pe lună.Inginerii au o șansă să-și găsească de muncă în Spania, unde sunt la mare căutare. Salariul este negociabil, dar trebuie să cunoască bine limba engleză.În Suedia, o companie angajează sudori români, iar în Ungaria sunt disponibile 115 posturi de șofer autocamion, cu un salariu de 101.000 până la 350.000 de forinți pe lună, și operator la preluarea cărnii.Persoanele interesate pot afla informații suplimentare la adresa www.eures.anofm.ro sau se pot adresa consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Elena Pană, tel. 0241/481.553.