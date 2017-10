AJOFM. Cursuri gratuite de formare în nouă meserii

În perioada ianuarie - februarie 2014, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează cursuri de formare profesională în nouă meserii. Este vorba despre bucătar (50 de șomeri), ospătar (chelner) vânzător în unități alimentare (25 șomeri), cofetar-patiser (25 șomeri), administrator pensiune turistică (25 șomeri), recepționer hotel (25 șomeri), expert achiziții publice (25 persoane), cosmetician (25 persoane), electrician constructor (25 șomeri) și lucrător instalator pentru construcții (25 șomeri). Majoritatea cursurilor durează 20 de săptămâni, cu excepția cursului de expert achiziții publice, care are patru săptămâni, cursului de recepționer hotel, care are opt săptămâni și cursului de lucrător instalator pentru construcții, care are zece săptămâni. Pot participa la această pregătire gratuită numai șomerii înregistrați în evidența AJOFM Constanța, fie că au sau nu indemnizație.Persoanele interesate să participe la aceste cursuri de formare profesională sunt așteptate în cel mai scurt timp, la sediul AJOFM Constanța, pe strada Lacului nr. 14, etajul al doilea, Compartiment Formare Profesională, tel. 0241/481.550, în vederea înscrierii.