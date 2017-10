Ai un câine periculos? Eşti obligat să închei poliţă de asigurare pentru el. Amenzile sunt uriaşe

Ai un câine periculos? Ești obligat să închei poliță de asigurare pentru el. Amenzile sunt uriașe

Câinii cu stăpâni, dar periculoși, trebuie să aibă asigurare. Stăpânii lor sunt obligați de lege să încheie asigurare de răspundere civilă. Mai mult decât atât, ei trebuie să prezinte polița respectivă reprezentanților poliției, atunci când anunță că dețin astfel de animale, lucru din nou obligatoriu.Regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi este reglementat, în prezent, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2002, care a fost republicată în Monitorul Oficial acum aproximativ un an. Astfel, câinii periculoși sunt împărțiți în două categorii. Din prima categorie fac parte câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor (câinii proveniți din încrucișarea raselor), iar în a doua categorie sunt cuprinși câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.Codul civil stabilește că proprietarii sunt răspunzători de prejudiciile cauzate de animale, chiar și în cazul în care acestea au scăpat de sub paza lor. Astfel, persoanele care dețin câini de luptă și de atac sunt obligate, conform OUG nr. 55/2002, să încheie asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de aceștia. Concret, toți proprietarii de câini periculoși sunt obligați să-i înregistreze la Asociația Chinologică Română (AChR) și să depună, la sediul de poliție în raza căruia sunt deținute animalele, o copie a adeverinței eliberate de această autoritate. Din act trebuie să reiasă încadrarea câinelui în categoriile întâi sau a doua.De asemenea, proprietarii mai trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere în care să precizeze numărul de identificare a câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip, că animalul a fost vaccinat antirabic, că a fost sterilizat (în cazul celor de luptă și de atac) și că are asigurare de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse.Măsura este criticată de posesorii de câini periculoși din Constanța. „Eu îmi îngrijesc foarte bine câinele. Nu este niciodată lăsat din lesă, nici măcar nu ne ducem cu el în parc. Nu părăsește curtea niciodată. Chiar și medicul veterinar vine acasă. Este din rasa Mastino Napoletano. Este, într-adevăr, foarte mare, dar nu este deloc periculos. Din contră, este foarte prietenos!”, ne-a spus Alina S., din Constanța.La rândul lor, asiguratorii sunt și ei luați prin surprindere de aceste prevederi legale. Unii nici măcar nu au auzit de astfel de polițe, alții s-au informat, dar nu au încă stabilită astfel de asigurare. „Nu avem o asemenea ofertă, în prezent. Încercați direct la companiile de asigurare”, ne-a sfătuit un broker. Am contactat filiala din Constanța a unei dintre cele mai mari firme de asigurări, dar nici acolo nu am aflat nimic în plus. „Nu avem și nici nu ni s-a cerut vreodată să facem astfel de poliță de asigurare. Dar reveniți în zilele următoare, poate, între timp, vom avea”, ne-a spus angajata firmei respective.În prezent, în județul Constanța, nu există nicio asociație sau instituție care să dețină vreo statistică a numărului câinilor periculoși.