Ai un câine care nu e de rasă? Eşti obligat să-l sterilizezi şi să-l microcipezi

1

cainii ...

Nu mai dorim caini in blocuri, indiferent de talie... galagie non stop, mizeria din jurul blocului e facuta de cainii de apartament, rotile masinilor murdite zilnic... cata nesimtire pot avea acesti stapani de animale ? dece nu ii taxeaza primaria pt mizeria pe care animalele lor o fac zilnic in oras ? taxa pe gunoi a fost scumpita aberant de mult, de ce nu ii taxeaza si pe acesti oameni care murdaresc tot orasul, alei ,parcuri trotuare? de ce nu sunt amendati de politia locala ,jandarmii care patruleaza prin oras, ca nici unul nu strange vreodata mizeria cainelui? ajunge cu nesimtirea, nu mai vrem caini in bloc... daca nu iti semneaza TOTI vecinii , nu tii animal la bloc, dute la casa ....sau in padure!