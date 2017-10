Ai probleme cu oasele? Un aparat-minune te scapă de drumurile de Bucureşti

Ai probleme cu oasele? Un aparat-minune te scapă de drumurile de București

„Ne-am interesat peste tot și nimeni nu ne-a spus că am avea și în orașul nostru un astfel de aparat, așa că a trebuit să plecăm spre București, unde copilul a fost supus unor investigații de specialitate și a primit ulterior tratament”, ne-a declarat mama copilului.Totuși, după îndelungi căutări, am aflat că ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic CF are un cabinet dotat cu un astfel de aparat.„Osteondensitometria permite măsurarea densității mineralelor osoase și se face îndeosebi la femeile aflate la menopauză și mai rar la bărbați. Aparatul ne permite să măsurăm densitatea osoasă la nivelul coloanei, a șoldurilor, dar, în același timp, permite măsurători la nivelul întregului corp, mâini, picioare etc. Spitalul Clinic CF Constanța a achiziționat anul trecut un osteodensitometru de ultimă generație cu ajutorul căruia se efectuează o serie de măsurători ale densității osoase. Aparatul cumpărat este bogat în softuri și are chiar unul separat pentru cei mici, care poate fi folosit pentru copiii cu vârsta de peste cinci ani. Desigur, investigația se poate repeta la șase luni, un an, în funcție de tratamentul pe care îl urmează fiecare pacient în parte. Din păcate, mulți bolnavi neglijează simptomele și ajung prea târziu la medic, mai ales atunci când au deja tasări de vertebre, fracturi de șold și multe alte probleme”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, conf. dr. Radu Baz, singurul medic din Constanța care se ocupă de osteodensitometrii la copii.Așa cum știm cu toții, scheletul uman se reînnoiește permanent pe parcursul vieții, depozitând calciu și alte minerale. Problema intervine atunci când organismul are nevoie de mai mult calciu în sânge decât poate obține în momentul respectiv, din alimente, ceea ce va mobiliza calciul din oase.În mod normal, în prima parte a vieții predomină depozitarea, iar apoi procesul se inversează. Demineralizarea se accentuează la femei odată cu menopauza, iar la bărbați, după vârsta de 65 de ani. Pe scurt, oasele devin fragile și cedează ușor atunci când sunt supuse unor solicitări minore, iar această deteriorare a calității oaselor se numește osteoporoză.Din păcate, boala se instalează treptat, silențios, fără a fi resimțită până când scheletul ajunge atât de fragil, încât vertebrele se tasează fără a fi supuse vreunui șoc, spatele se curbează, apar dureri persistente, iar la o simplă cădere de la propria înălțime, oasele se fracturează.