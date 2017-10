Ai plecat în concediu, iar şeful te recheamă la muncă. Abuz sau nu?

Ai plecat în concediu, iar șeful te recheamă la muncă. Abuz sau nu?

Ți-ai luat mult așteptatul concediu de odihnă, dar nici bine nu au trecut câteva zile că un telefon primit de la șef îți dă peste cap toate planurile: „Trebuie să te întorci la serviciu, îți voi face rechemare, că mă lasă legea.” Iar tu ești foc și pară de supărare, căci ți-ai făcut rezervare pentru o vacanță de vis. Și te iei la harță cu angajatorul tău, pe motiv că nu are niciun drept să-ți facă una ca asta. Oare chiar așa să fie?Iată ce scrie în lege, negru pe alb, în Art. 151 - alin. (2) - din Codul Muncii, intitulat sugestiv „Întreruperea concediului și rechemarea din concediu”:„Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.”Așadar, înainte de a-ți acuza șeful că face abuzuri, înțelege că are un motiv obiectiv pentru care te recheamă la apel.