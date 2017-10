Ai, n-ai, dai! Constănţenii, obligaţi să-şi monteze repartitoare pe calorifere

3

repartitoare

Repartitoarele înregistrează temperatura ambientala din camera si in cazul in care exista fluctuații de temperatura gen deschizi geamul sau pui o alta sursa de căldură ele înregistrează ca ai consumat mai multa căldura. Ar trebui interzise prin lege pt ca nu au functie decat de termometru in nici un caz nu măsoară consumul real de căldură. De altfel consumul real de caldura intr un sistem cu atatea variabile incepand de la schimbul de caldura cu mediul in care sunt instalate caloriferele este imposibil de calculat. Pt. nu se masoara combustibilul consumat pt producerea caldurii ci temperatura camerei in care este amplasat caloriferul. Prin absurd masurand temperatura apei care pleaca in calorifere de la cet si cea care ajunge in calorifere inmultita cu dimensiunea caloriferelor am ajunge la un calcul partial real pt ca de altfel caldura interactioneaza cu mediul. Sunt blocuri cu izolație termica si altele fara. Cu ferestre etans si altele mai putin etansate. S.a.m.d. concluzia interzicerea prin lege a repartitoarelor