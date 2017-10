Ai maşină de Bulgaria, te încălzeşte statul!

1

Bine v-ati nascut in Romania!

Totusi sunt foarte multe cazuri in care familiile au agonisit din munca cinstita si sacrificii pentru o un apartament sau casa si pentru o masina.Mai apoi a venit peste noi dezastrul produs de mafiotii politico-economici,acei oameni au ramas unii fara serviciu,sau au salarii de tip nord-corean.Prin urmare,ei trebuie sa-si vanda agoniseala,sa revina la statusul de incepatori in viata pentru a,, beneficia'' de ajutoare din partea celor care au adus tara si populatia la pauperitate? Nu ar fi totusi mai bine ca javrele sa fie demascate,sa fie blocate scurgerile torentelor de bani negri,sa intre si romanii cu doi pasi macar in nivelul de trai din UE,sa nu ne mai milogim pentru asa zisele ajutoare,de fapt niste numere de dresaj pentru a tine in frau poporul saracit intentionat?!Pana la urma apa,caldura,sanatatea,mancarea,siguranta pe strazi, au fost mai mult ca sigur la acelasi nivel in orasele medievale ca in Romania de azi. Noi chiar am intrat si in trendul organizarii festivalelor medievale,parca obisnuiti cu ideea ca la noi cam asta e tinta ,,progresului''.Saracie medievala,mentalitate la fel. Daca ai masina,poti sa dormi in ea,sfidezi statul nostru scump si imaculat,mare infaptuitor de dreptate si bunastare. Ce de porc!!!