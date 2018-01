Ai jucat la LOTO? Vezi numerele extrase astăzi şi află dacă ai câştigat!

Ai jucat la LOTO? Vezi numerele extrase astăzi și află dacă ai câștigat!

Ştire online publicată Joi, 04 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Joi, 4 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc și Joker.Iată rezultatele tragerilor:LOTO 6 din 49: 8, 27, 47, 2, 25, 3NOROC: 3 7 4 5 4 4 8LOTO 5 din 40: 3, 36, 6, 20, 2, 24SUPER NOROC: 8 1 7 6 3 6JOKER: 33, 12, 42, 7, 30 + 8NOROC PLUS: 2 9 4 9 4 9Joi, 4 ianuarie, Loteria Română a organizat primele trageri loto din acest an, după ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de câștiguri în valoare totală de 4.123.470,22 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,19 milioane lei (peste 255.300 de euro).În urmă tragerii Joker de duminică, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro).La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 97.800 de lei (aproximativ 21.000 de euro).