Ai firmă şi vrei să faci angajări? Iată cum te poate scăpa statul de plata salariilor

Ai firmă și vrei să faci angajări? Iată cum te poate scăpa statul de plata salariilor

Criza economică a împuținat drastic, în ultimii ani, numărul locurilor de muncă vacante. Mii de constănțeni au îngroșat rândurile șomerilor, lor alăturându-li-se și absolvenții care au terminat liceul și ar trebui să intre în câmpul muncii. Pentru a-i determina pe patroni să facă angajări, statul a conceput o serie de măsuri și facilități menite să stimuleze recrutările. Unele se referă la sprijin financiar pentru plata salariilor salariaților, altele la cursuri de calificări și recalificări suportate tot de către stat.Ajutor de la stat în funcție de nivelul de studiiStatul susține firmele dornice să facă angajări din rândul absolvenților sau șomerilor cu vârste peste 45 de ani și le oferă o sumă de bani lunară de cel puțin 500 de lei, în funcție de nivelul studiilor. „Pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ, pe perioadă nedeterminată, angajatorii beneficiază pe o perioadă de 12 luni de o sumă lunară reprezentând 1, 1,2 sau 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, în funcție de nivelul studiilor. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenți din categoria persoanelor cu handicap primesc aceste sume lunar, pe o perioadă de 18 luni”, explică directorul adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, Gheorghe Bușu. În prezent, indicatorul social de referință este de 500 de lei. Astfel, pentru persoanele cu studii superioare, statul dă câte 750 de lei lunar, timp de un an, iar pentru cei fără studii superioare dă câte 500 de lei. Ulterior, angajatorul este obligat să îi mai țină pe post încă șase luni de zile. „S-a renunțat la cei doi ani care erau obligatorii. Pentru un an plătea statul câte 500 sau 750 de lei de angajat, dar agentul economic trebuia să îl mai țină încă un an după aceea. Acum legea prevede că mai sunt obligatorii numai șase luni, după încetarea plății de la AJOFM. Eu cred că această nouă măsură o să aibă succes și o să fie mai bine văzută de către angajatori”, a mai adăugat Gheorghe Bușu. Facilități și pentru viitorii pensionariÎn ce-i privește pe șomerii în vârstă de peste 45 de ani și cei care sunt susținători unici ai familiilor monoparentale, pentru încadrarea lor în muncă, patronii primesc lunar, timp de un an, 500 de lei. Singura condiție este menținerea raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin un an și jumătate. De asemenea, există prevederi și pentru cei care se apropie de pensie și sunt rareori opțiuni la angajare. „Pentru încadrarea în muncă a șomerilor care în termen de trei ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă (pe perioadă nedeterminată), angajatorii beneficiază pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă lunară egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare”, a mai spus directorul adjunct al AJOFM Constanța.Statul plătește jumătate din costul cursurilor În plus, statul le întinde o mână de ajutor și angajatorilor care doresc să își recalifice sau să își perfecționeze salariații. „Agenții economici își pot trimite angajații la cursuri de perfecționare continuă și AJOFM suportă 50 la sută din costul cursurilor respective. Aceste cursuri se pot face la orice firmă agreată, nu neapărat la AJOFM, însă agenții economici trebuie să ne anunțe înainte intenția lor”, a precizat Gheorghe Bușu.