Disperare și speranțe la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Ai facultate? Fă-te animatoare!

Peste 900 de constănțeni au venit vineri la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în căutarea unui job. Nu s-au mai îmbulzit ca în anii trecuți. Deși multora li se putea citi disperarea în ochi, au așteptat cu demnitate la rând, până când au putut să discute cu reprezentanții angajatorilor, să le lase CV-urile și să îi asigure că ei sunt cei pe care îi caută. Nu au fost numai absolvenți, ci și mulți șomeri, oameni care și-au pierdut slujba din cauza crizei financiare. Bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța a reunit 42 de angajatori cu un total de peste 620 de locuri de muncă. Dintre acestea numai 85 au fost pentru absolvenți de studii superioare. „Am lucrat până în urmă cu șase luni ca și contabil la o făbricuță de mobilă, care însă s-a închis. De atunci, tot caut și nu găsesc nimic. Accept ceva în domeniul contabilității, dar, până la urmă, mă duc și secretară, orice. Am un copil mic, la grădiniță, iar soțul meu lucrează în construcții, la negru. Nu prea ne descurcăm. Au ajuns să ne ajute părinții, că sunt pensionari și au pensii mai mari decât salariile noastre”, ne-a spus necăjită Mirela Potcoavă. Aștepta să își lase CV-ul la o firmă de shipping care căuta un conta-bil. Fără să ne audă reprezentantul angajatorului, ne-a mărturisit că nu mai are pretenții de salariu foarte mare și că s-ar mulțumi și cu 7-800 de lei pe lună, numai să știe că are un loc de muncă și un venit sigur. Povești asemănătoare aveau mulți dintre cei care au venit la bursă. Mulți au plecat doar cu speranța și cu promisiunea că vor fi invitați la interviu, cât de curând. Se caută asistente medicale și animatoare „Oferta nu este prea generoasă. Peste tot pe unde te uiți numai agenți de pază, agenți de asigurări, cofetari, patiseri, sudori, mai nimic pentru tinerii care doar ce au terminat o facultate. Aș fi vrut ceva în domeniul IT, dar nu am șanse să găsesc”, ne-a spus Alina, o absolventă a Universității „Ovidius”. Printre ofertele angajatorilor ne-au atras atenția cea a Direcției Județene de Sănătate Publică, unde erau propuse 32 de posturi de asistent medical, trei de farmacist, șapte de infirmier și 23 de medici. De asemenea, o companie angaja 30 de animatoare, 20 de dansatoare și 15 promoteri. „Din numărul total al absolvenților participanți, selectați în vederea angajării au fost 727 absolvenți, din care 80 au fost încadrați pe loc, 77 fiind absolvenți cu studii medii și 9 cu studii superioare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al AJOFM Consanța, Gabriela Spătaru.