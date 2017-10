Ai cumpărat o casă sau apartament şi vrei să îl declari la SPIT? Ai nevoie de noi documente

Ai cumpărat o casă sau apartament și vrei să îl declari la SPIT? Ai nevoie de noi documente

Orice constănțean care vinde un imobil trebuie să prezinte certificatul energetic al acestuia. Mai mult decât atât, trebuie să depună o copie a documentului și la Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța. „Contribuabilii care se prezintă la ghișeele instituției în vederea declarării unei clădiri că, la data în-registrării contractului de vânzare-cumpărare, se depune și copia cer-tificatului de performanță energetică a clădirii. Potrivit dispozi- țiilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirii, contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără a prezenta cer-tificatul de performanță energe- tică sunt supuse nulității relative”, explică directorul executiv al Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, Virginia Uzun.Care este performanța energetică a clădiriiReamintim că începând cu 19 iulie 2013, conform Legii 159 din 2013, pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul, proprietarul sau administratorul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, după caz, anterior perfectării contractului, o copie a certificatului energetic, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanța energetică a clădirii. La încheierea contractului de vânzare-cumpărare proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar. De asemenea, la data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația să depună la organul fiscal competent o copie a certificatului, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului. Certificatul energetic va face parte din cartea tehnică a clădirii. În caz contrar, contractele de vânzare-cumpărare sau închiriere sunt supuse nulității relative.La standardele UE„Din experiența acestor trei luni de la aplicarea legii, am constatat că, atât cetățenii, cât și instituțiile publice s-au obișnuit cu pașii procedurali de aplicare a normativelor. Chiar dacă la început au fost mici nemulțumiri, atât vânzătorii, cât și cumpărătorii sau chiriașii au înțeles beneficiul acestor certificate energetice și pasul spre normalitate pe care țara noastră l-a făcut pentru alinierea la standardele Uniunii Europene”, afirmă ing. Constantin Tasențe, auditor energetic gradul întâi pentru construcții și instalații, director general al Evaltas.