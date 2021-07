Aglomeraţie la bursa locurilor de muncă! Şomerii, sfătuiţi să nu accepte plata la negru!

Ce spun angajatorii? „Deși ne aflăm la sfârșitul lunii iulie, încă avem nevoie de personal. Avem oameni, dar tot mai avem nevoie. Noi nu îi angajăm numai pentru o lună. După terminarea sezonului estival, avem și alte unități, în Constanța, unde pot lucra în continuare”, ne-a declarat reprezentantul unei societăţi cu punct de lucru pe litoral.





Precizăm că la eveniment a luat parte şi ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, care a stat de vorbă atât cu angajatorii, cât şi cu cei care îşi caută un loc de muncă.





„Acesta este cel de-al nouălea eveniment realizat la nivel naţional şi ţinteşte ceva de care România are nevoie, şi anume angajatorii să se întâlnească cu şomerii. Vrem astfel să încercăm să creştem numărul de angajaţi în România. Toată lumea este preocupată de partea de pensii şi salarii, însă, oamenii nu înţeleg că pentru a putea plăti pensii mai bune, salarii mai mari, este nevoie să aducem investiţii în ţară, iar locurile de muncă să fie mai bine plătite. Cifrele din ultimele luni sunt încurajatoare. Astfel, de la începutul anului până în prezent, numărul contractelor de muncă a crescut cu aproximativ 120.000. Doar în ultimele două luni numărul de contracte noi încheiate este de 34.000. În plus, în urma acestor burse de muncă, am scos la ofertare aproximativ 6.000 de locuri de muncă, iar 4.000 dintre acestea sunt deja ocupate”, a declarat ministrul.





Turcan a adăugat că rata şomajului este în scădere, inclusiv în judeţul Constanţa, dar mai gravă decât rata, este fluctuaţia forţei de muncă. „Noi venim cu oferte şi atragem angajatorii privaţi să vină cu locuri de muncă, dar, în acelaşi timp, nu există o stabilitate a celor care accesează locurile de muncă. Deci, trebuie să urmărim ambele direcţii, să reducem rata şomajului, însă cei care îşi găsesc un loc de muncă să facă tot posibilul să şi-l păstreze. Fiecare om care accesează un loc de muncă trebuie să ţină cu dinţii, să fie plătit legal, să nu accepte nici o formă de venit la negru, pentru că acest lucru este în dezavantajul lor. Îi afectează şi pe partea de contribuţii, la sistemul de sănătate, dar mai ales la pensie, mai târziu”, a mai spus ministrul Muncii.





Pentru toţi aceştia, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa a organizat Bursa Locurilor de Muncă, eveniment în cadrul căruia şomerii au avut ocazia de a interacţiona în mod direct cu agenţii economici. La această primă ediţie a bursei, din acest an, au luat parte 30 de angajatori, care au pus la dispoziția celor interesaţi peste 500 de locuri de muncă, cele mai multe pentru sectorul Horeca. Din păcate, persoanele cu studii superioare nu au avut la dispoziţie decât 13 oferte. Deşi nu mai este mult din vară, cele mai multe i-au vizat pe cei care sunt dispuşi să îşi desfăşoare activitatea la pensiuni, hoteluri, ca şi cameriste, barmani, ospătari, muncitori necalificaţi.