Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a împlinit 23 de ani de activitate

Ziua de 10 decembrie reprezintă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ziua în care aniversează 23 ani de activitate. În acest context, preşedintele ANOFM, Maria Mareş a declarat că anul 2021 a fost un dificil pentru toți, dar plin de provocări, un an în care epidemia generată de Sars-CoV-2 a continuat să afecteze întreaga societate. Cu toate acestea, ANOFM a depus eforturi deosebite sprijinind prin serviciile oferite mediul economic greu încercat în contextul pandemic.„Spre deosebire de anul 2020, când a trebuit să învățăm din mers cum să gestionăm cât mai bine această situație, în acest an am pornit de la un cadru legislativ deja creat, de la măsuri de protecție socială deja puse în practică și care și-au demonstrat necesitatea și eficiența în această perioadă dificilă. Pentru a evita încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților ai căror angajatori și-au redus sau întrerupt temporar activitatea, Guvernul a continuat punerea în aplicare a pachetului de acte normative adoptate în anul 2020, menite să susțină deopotrivă angajatorii și angajații afectați de instituirea stării de alertă, urmare a situației epidemiologice. Astfel, instituția noastră a jucat un rol deosebit de important în limitarea efectelor negative ale pandemiei, oferind sprijin angajatorilor și angajaților, fiind salvate numeroase locuri de muncă. Totodată, pe lângă măsurile special adoptate în contextul pandemic, ANOFM a continuat aplicarea măsurilor active prin care se urmăreşte creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, am continuat să acordăm atenţie deosebită ocupării categoriilor cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, tineri NEET, şomeri de lungă durată, persoane peste 45 de ani, persoane cu dizabilităţi etc”, a precizat aceasta.