Agenţia Naţională a Agenţiilor de Turism are un nou preşedinte: Nicolae Demetriade

Agenția Națională a Agențiilor de Turism are un nou președinte: Nicolae Demetriade

Agenția Națională a Agențiilor de Turism are, începând de ieri, un nou președinte. Este vorba despre Nicolae Demetriade, directorul general al agenției de turism World Travel, care a fost ales președinte pentru un mandat de doi ani.Cu o experiență de peste 20 de ani în turism, Nicolae Demetriade este fondatorul agenției de turism Happy Tour pe care a vândut-o în 2007 fondului de investiții spaniol GED. A ocupat diverse funcții de conducere în cadrul TAROM în perioada 1981-2002, între 2001 și 2003 fiind CEO al companiei naționale de transporturi aeriene. A revenit la Tarom ca director executiv și membru în Consiliul de Administrație în 2013, pentru câteva luni.În noua sa calitate, Nicolae Demetriade își propune urgentarea aplicării noului sistem de garantare a pachetelor turistice, în concordanță cu cerințele Directivei Europene, apariția Legii Turismului, aflată în stadiul de proiect în prezent, aplicarea cotei TVA de 9% și pentru agențiile de turism, dar și urgentarea noilor reglementări privind protecția datelor personale, în vigoare din luna mai 2018, întărirea relației cu TAROM și cu celelalte asociații patronale din turism.“Am parcurs în cei 20 de ani de pionierat în turism multe etape de tranziție, am sperat în toată această perioadă, alături de cei care au condus asociația, într-o îmbunătățire a mediului de afaceri, într-o reglementare pozitivă a pieței de turism, în creșterea prestigiului ANAT și atragerea respectului partenerilor instituționali față de asociație. S-au realizat multe lucruri bune până în prezent, este timpul să ridicăm nivelul realizărilor în interesul general al membrilor asociatiei”, declară Nicolae Demetriade.Echipa Consiliului Director este formată din:Nicolae Demetriade (World Travel) – președinteDragoș Anastasiu (Tui TravelCenter/Eurolines)Alin Burcea (Paralela 45)Ciprian Popescu (Danubius Travel)Dumitru Luca (Corali)Sorin Dencescu (Kron-Tour Lufthansa City Center)Lucian Boronea (Accent Travel&Events)Sorin Nicolescu (Olimpic International Turism)Mălin Mălineanu (New Concept Travel)Din Consiliul Director al ANAT fac parte de drept președinții celor opt Consilii Regionale:Dan Goicea (Cocktail Holidays), președintele Regiunii București-IlfovValeriu Claudiu Ștefan (Velmar Dreams), președintele Regiunii SudEduard Cazacu (Eddie’s Travel), președintele Regiunii NordAndrei Chirilov (Laguna Tour), președintele Regiunii Sud-EstAlexandru Nănescu (Inter Tour), președintele Regiunii Nord-EstSebastian Gioarsă (Aerotravel Cluj-Napoca), președintele Regiunii VestRaluca Ungureanu (Aerotravel Timișoara), președintele Regiunii Nord-VestDorina Popescu (Gorj Turism), președinte Regiunii Sud-VestNicolae Demetriade este al 9-lea președinte ANAT, după Alin Burcea (2016-2018, 1990-1993), Aurelian Marin (2015-2016), Lucia Nora Morariu (2013-2015, 2004-2006), Corina Martin (2009-2013), Dragoș Anastasiu (2007-2009), Gheorghe Fodoreanu (2006-2007), Cornel Găină (2000-2004, 1993-1998), Marcel Bădescu (1998-2000, președinte de onoare între 2002 și 2013).