Află ce ţări menţin RESTRICŢII pe piaţa muncii, pentru români, în 2013

Află ce țări mențin RESTRICȚII pe piața muncii, pentru români, în 2013

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

2013 este ultimul an în care anumite țări din UE pot menține restricțiile pentru muncitorii români și bulgari, piața muncii deschizându-se total începând cu 1 ianuarie 2014. Sunt 10 țări din Europa care mențin și în 2013 restricțiile pentru muncitorii români: Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda și Spania. Comisia Europeană a aprobat, cu două săptămâni în umă, o cerere transmisă de autoritățile din Spania privind prelungirea restricțiilor impuse lucrătorilor români până la 31 decembrie 2013 din cauza problemelor care afectează piața muncii din această țară, transmite realitatea.net. Franța a extins recent accesul românilor pe piața forței de muncă de la 150 de meserii la 291 de meserii, în sectoare în care angajatorii întâmpină dificultăți în recrutarea de personal. Pe lista domeniilor în care românii pot munci în Franța se numără construcțiile (muncitor, reparator de acoperișuri, desenator etc.), hoteluri și restaurante (bucătar, ospătar, chelner), agricultură, pescuit, industrie (sudor, mecanic), comerț, IT, sectorul bancar și financiar. Între meseriile nou autorizate figurează cele de coafor, tinichigiu auto, transportator de mobilă la mutarea locuinței, întreținător de spații de verzi sau manager de personal pentru bucătărie. VEZI AICI cum poți obține permis de muncă în țările cu restricții