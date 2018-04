Afla ce machiaj ti se potriveste in functie de nuanta pielii

Ştire online publicată Miercuri, 25 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru o femeie, nu este aproape nimic mai dificil decat sa gaseasca cel mai potrivit machiaj pentru nuanta pielii sale. Poate sa sune putin dramatic, dar daca nu ai intampinat inca aceasta dificultate, poti sa te consideri norocoasa. De la nuanta perfecta de fond de ten, pana la rujurile care iti avantajeaza chipul – vei constata singura ca ai pornit intr-o adevarata misiune imposibila. Iar daca ne afundam in detalii precum ce nuanta de fard de obraz sa folosesti, lucrurile se complica chiar si mai mult. Exista atat de multe produse cosmetice si atat de multe posibilitati, incat devine destul de complicat sa stabilesti clar ce machiaj arata impecabil pe chipul tau.Dar nu iti pierde speranta – exista o solutie si pentru tine! In realitate, nu este atat de complicat sa stabilesti o data pentru totdeauna ce machiaj ti se potriveste. Specialistii Melkior ne-au oferit cateva sfaturi care cu siguranta iti vor fi si tie de ajutor. Iata ce produse cosmetice trebuie sa folosesti in functie de nuanta pielii tale.Nuanta pielii tale seamana cu cea a Albei ca Zapada. De aceea, poate sa para ca a gasi produsele cosmetice perfecte este chiar mai complicat decat a cauta un ac intr-o capita de fan. Din fericire, nu este deloc asa cum pare. Exista produse cosmetice care vor arata impecabil pe tenul tau. Alege un machiaj bazat pe nuante de roz deschis, corai si piersiciu – acestea iti vor pune in evidenta frumusetea naturala si vor masca faptul ca pielea ta are o nuanta foarte deschisa.Pielea ta nu este nici foarte deschisa la culoarea, dar nici maslinie. Poti sa te declari fericita – ai un ten care iti permite sa abordezi atat de multe tipuri de machiaj. Pielea ta are o nuanta destul de calda incat sa emita o stralucire naturala, ceea ce ar trebui sa te bucure. Nuantele de bronz, maro si auriu sunt perfecte pentru a-ti pune in evidenta tenul superb, in timp ce lavanda si nuantele de albastru vor oferi ochilor tai intensitate.Cu un astfel de machiaj, tenul tau va arata intotdeauna sanatos si va radia multa fericire. Mai mult decat atat, vei reusi sa ii pui in evidenta frumusetea sa naturala. In ceea ce priveste fardurile de obraz, alege roze sau piersiciu si ofera pometilor acea doza de culoare de care au nevoie.Tenul tau arata superb: sanatos si plin de viata. Pune in evidenta frumusetea chipului tau folosind produse cosmetice in nuante deschise. Obtine un machiaj pretios, care sa atraga atentia si sa iti ofere intreaga admiratie a celor din jur. De la luciuri de buze in nuante de roz, la farduri in tonuri de mov – risca si vei avea numai de castigat. Pentru pometi, alege un oranj deschis sau un rosu sters. Desigur, nu mai exista niciun secret – pudrele bronzante sunt facute pentru tine! Adauga-le in trusa de machiaj! Incearca variantele de la Melkior ! Intra pe site-ul oficial si descopera atat varianta m ata, cat si pe cea glam, cu irizatii naturale.