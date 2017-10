Afecţiunile musculo – scheletice, cea mai frecventă problemă de sănătate profesională

Afecțiunile musculo – scheletice, cea mai frecventă problemă de sănătate profesională

Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă ( 22 - 26 octombrie) este consacrată afecțiunilor musculo - scheletice legate de muncă. Afecțiunile musculo-scheletice (AMS) sunt suferințe ale structurilor corpului, cum ar fi mușchii, articulațiile, tendoanele, ligamentele și nervii, sau părți ale sistemului circulator, care sunt provocate sau agravate în primul rând de desfășurarea activității profesionale și de efectele mediului de muncă. În Europa, aceste suferințe constituie cea mai frecventă problemă de sănătate de origine profesională, afectând milioane de lucrători. Boala este cauzată, în principal, de manipulările manuale, de aplecările și răsucirile frecvente, de muncă fizică grea și de vibrații ale întregului corp. Riscul crește odată cu intensificarea ritmului de lucru. Afecțiunile reduc capacitatea de muncă a persoanelor afectate. Campania, care se desfășoară în acest an sub slo-ganul „Reduceți efortul!", are ca scop reducerea afecțiunilor la locul de muncă.