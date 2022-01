Afaceri puse pe butuci! Hoteluri şi complexuri turistice de pe litoral, scoase la vânzare

Ceva mai puţini bani, adică 6 milioane de euro, costă un hotel de patru stele din Constanţa, zona Delfinariu, pe bulevardul Mamaia, foarte aproape de intrarea în staţiune. Proprietatea are o suprafaţă totală de 8.000 mp, însumând 87 de camere, cu demisol, parter şi trei etaje. Imobilul a fost modernizat în anul 2010 şi are disponibile şi 60 de locuri de parcare. Hotelul este operaţional, produce venituri şi este construit pe un teren de 3.173 mp.





De vânzare este şi Complexul „Marea Neagră” din Eforie Nord. „Este situat în localitatea balneară Eforie Nord, la aproximativ trei minute de mers pe jos spre renumita Plajă Băile Reci nr. 2 sau Camping Şincai Techirghiol, pentru nămol şi apă sărată. Complexul este format dintr-un ansamblu de 16 clădiri cu 220 camere cu băi, dispersate pe un teren în proprietate de 30.000 metri pătraţi, din care teren liber 23.000 metri pătraţi, plin de vegetație naturală. Grădina este amenajată cu alei şi zone de popas, un loc mare de joacă pentru copii, foişoare pentru serile caniculare şi un restaurant cu bar, de 400 locuri dispus pe un teren de 1.400 mp., în proprietate. Construcție solidă, din cărămidă şi beton, cu structura clasică a hotelurilor de pe litoral, complexul este una din clădirile de referinţă ale staţiunii Eforie Nord. Este clasificat cu 2 stele şi este înscris în circuitul turistic, fiind funcţional. Ca investiție, pentru terenul mare pe care-l dispune în acea zonă, se pretează transformat în bază de tratament sau azil de bătrâni”, este precizat în anunţul postat pe o platformă de imobiliare. Preţul înaintat este de 4,5 milioane de euro. Vânzătorul susţine că venitul mediu pe zi este de 3.000 de euro, o cameră fiind închiriată cu 30 de euro pe noapte.



Tot în Eforie Nord, un hotel cu 29 de camere, construit în anul 1970, aflat la 200 de metri de plajă, costă 1,2 milioane de euro. Proprietatea a fost renovată în totalitate în anul 2010, când au fost schimbate instalatiile electrice, instalatiile sanitare, geamurile (termopan). Tot 1,2 milioane de euro costă şi un hotel din Costineşti, cu 43 de camere, suprafaţă totală 326 mp. Hotelul a fost finalizat în anul 2005 şi este format din parter, trei etaje şi un pod pentru depozitare. Suprafaţa imobilului este de 353 mp, iar a terenului de 525 mp.







Afaceri la cheie, la doi paşi de mare





Printre anunţurile de vânzare a imobilelor, am găsit şi persoane care vând afaceri la cheie. De exemplu, dacă aveţi 800.000 de euro, puteţi investi într-un business în turism, în staţiunea Costineşti. Este vorba despre o pensiune inclusă în circuitul turistic ce deţine 3 margarete şi nota 9,2 pe o platformă de rezervare cazare. Construcţia este de tip P+3 niveluri şi beneficiază de parcare privată şi gratuită pentru turişti. „Pensiunea are clientelă formată, care revine an de an datorită condiţiilor bune de cazare!”, susţine vânzătorul.





Şi tot în Eforie Nord, este scos la vânzare un hotel cu 286 de camere şi o suprafaţă totală a proprietăţii de 18.079 mp. Unitatea turistică este de asemenea funcţională şi cuprinde spaţiile de cazare, restaurant, terasă, sală de conferinţe, grădină, piscină şi parcare privată. Aceasta se află în imediata apropiere a Lacului Belona şi la doar cinci minute de pe plajă sau gară. Preţul iniţial a fost de 18 milioane de euro, însă a fost revizuit recent şi a scăzut la 16,5 milioane de euro, fiind doar uşor negociabil.



Pe lângă aceste „super oferte”, pe site-urile de specialitate sunt de vânzare şi numeroase pensiuni din staţiunile din sudul litoralului, la preţuri de câteva sute de mii de euro, în funcţie de numărul de camere sau de zona unde sunt poziţionate.





Pe site-urile şi platformele specializate pentru imobiliare sunt numeroase anunţuri cu proprietăţi de vânzare la mare, în staţiunile din sudul litoralului. Se vând atât imobile vechi, care nu au mai fost renovate de ani buni, cât şi hoteluri mai noi, cu dotări şi facilităţi moderne. Una dintre „ofertele” cele mai interesante este în staţiunea Venus, pentru un hotel cu 200 de camere, care este funcţional. Preţul iniţial de plecare a fost de 7,25 milioane de euro, iar cel revizuit a ajuns la 6,75 milioane de lei, uşor negociabil. Suprafaţa totală a hotelului este de 6.968 metri pătraţi, iar cea a terenului este de 11.500 mp, dar alte detalii nu sunt furnizate.