Afaceri de Obor: vânzări de şuruburi şi... vibratoare. Oamenii dârdâie de frig pentru 30 de lei

Afaceri de Obor: vânzări de șuruburi și... vibratoare. Oamenii dârdâie de frig pentru 30 de lei

Oborul de duminică este alternativa de shopping ieftin pentru cei cu venituri modeste. Aici, constănțenii găsesc tot ce au nevoie, începând de la șuruburi, piulițe și alte articole de feronerie, ceasuri de butelie, piese auto, laptopuri, oale, biciclete, până la obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și chiar vibratoare - „ajutorul casei“, cum mai spun vânzătorii. Unii comercianți strâng în cursul săptămânii din tomberon tot ce aruncă lumea, spală obiectele, le aranjează și le scot apoi pe tarabă.Luându-ne după puhoiul de lume care merge în fiecare duminică la obor, se pare că vânzătorii de lucruri la mâna a doua sunt la mare căutare. Săptămână de săptămână, oamenii vin în număr mare și achiziționează diverse obiecte care le lipsesc din casă și care se vând cu mult sub prețurile afișate în magazine. Ce-i drept, nici calitatea produselor nu se compară și cu atât mai puțin condițiile de comercializare: în cel mai fericit caz, marfa o iei direct de pe tarabă, dar, de multe ori, produsele sunt așezate pe folii, pe ciment.Trebuie să recunoaștem, însă, că, în obor, constănțeanul găsește tot ce are nevoie, începând de la șuruburi, piulițe și alte articole de feronerie, ceasuri de butelie, piese auto, laptopuri, oale, biciclete, până la obiecte de îmbră-căminte și încălțăminte și chiar… vibratoare, toate la jumătate de preț. Totuși, chiar dacă târgul este extrem de frecventat, vânzările lasă uneori de dorit și de cele mai multe ori comercianții se întorc acasă cu marfa, rămânând cu un câștig de aproximativ 30-50 de lei. Ei îndură frigul de afară și revin săptămâna următoare cu aceleași produse, dar și cu altele în plus, doar-doar or reuși să strângă ceva mai mulți bani de sărbători.Prețurile, pentru toate buzunareleSpre exemplu, constănțenii își pot cumpăra geci la numai 10 lei, blugi la 5 lei, pantaloni copii la ofertă (trei perechi la 10 lei), lenjerie intimă, biciclete folosite la doar 200 de lei, aparate foto la 120 de lei, ceasuri electronice sau mecanice, ale căror prețuri sunt cuprinse între 20 și 50 de lei. De asemenea, cei cu posibilități financiare modeste își pot reîntregi biblioteca de acasă cu titlurile care le lipsesc, cărțile fiind vândute de la 5-10 lei, la 60 de lei.Marin Vărzaru are 65 de ani și de patru decenii vine în Obor să vândă ce strânge în cursul săptămânii din tomberoanele de gunoi. În tinerețe, a lucrat ca instalator, dar acum nu se poate descurca doar cu pensia de la stat, așa că încearcă să facă un ban cinstit și vinde tot ce-i pică-n mână.„Mă trezesc în fiecare zi la ora 4.00 și adun din gunoi tot ce aruncă lumea și cred eu că poate fi valorificat. Le iau acasă cu căruciorul, apoi le spăl, le aranjez și în week-end îmi aștept clienții. Lumea aruncă foarte multe lucruri, cum ar fi cărți sau obiecte care nu le mai trebuie”, a povestit bărbatul, pentru „Cuget Liber”.Și Tudor Iancu (75 de ani) vine să vândă în obor, tot împins de sărăcie. După ce a navigat 25 de ani, acum are o pensie de mizerie, care nu-i ajunge să trăiască decent. În plus, soția este bolnavă, iar vizitele acesteia la medic și medicamentele îi costă, așa că el vinde la tarabă începând de la lămpi (10 lei), casetofoane (30 de lei), butelii de aragaz (25 de lei), până la acordeoane (200 de lei) și vinul propriu (6 lei litrul), cu care își îmbie potențialii clienți.v v vDe ce vin oamenii mereu în Obor? Cum spuneam, majoritatea sunt împinși de sărăcia în care trăiesc. Există, însă, și oameni care așa găsesc o ocazie să mai iasă din casă și să socializeze cu alții.„Chiar dacă nu vând cine știe ce, măcar îmi mai omor timpul. Unde să mă duc duminica sau ce să fac acasă?”, a declarat un comerciant.„Chiar dacă îngheț de frig aici, încerc să mănânc o bucată de pâine. Dacă stau acasă, nu vine nimeni să-mi dea bani, iar totul costă în ziua de azi”, ni s-a plâns Georgel P.Pe Marinela Dinu (66 de ani) am găsit-o la o altă tarabă. Ea împletește și croșetează în cursul săptămânii tot felul de obiecte de îmbrăcăminte, cum ar fi căciulițe, pulovere, fulare, majoritatea pentru copii, dar nu numai. Apoi, vine și le vinde. Pentru acestea, femeia cere între 10 și 20 de lei, iar în plus, vinde lucrurile purtate de nepoțele.„În tinerețe, am lucrat în comerț. După Revoluție, ne-am mutat din Ploiești la Constanța și nu am mai lucrat. De atunci, îmi cumpăr din mercerie materiale și împletesc pentru a scoate un ban în plus”, ne-a povestit femeia.