Afaceri cu vouchere de vacanţă. Cum ne "taxează" agenţiile de turism

Afaceri cu vouchere de vacanță. Cum ne "taxează" agențiile de turism

Anul acesta, statul îi trimite în vacanță pe toți bugetarii. Angajații din administrația publică, din sănătate, din învățământ, din armată, cu toții au primit vouchere de vacanță cu care să-și poată face un concediu în țară și acum sunt în căutare de cele mai bune oferte, pentru ca să profite din plin de ele. Văzute ca o măsură socială pentru bugetari și o gură de aer pentru turismul românesc, voucherele de vacanță umplu însă multe buzunare.În primul rând, doar o mică parte din hotelurile și pensiunile din țară lucrează direct cu vouchere de vacanță. Cele mai multe preferă să paseze responsabilitatea încasării lor agențiilor de turism, care le iau de la beneficiari și se achită ele față de hotelier, în funcție de înțelegerile făcute. Așa se face că prețul cazării poate crește cu 10, chiar 15 procente, în funcție de comisionul perceput de agenție.„Am avut surpriza neplăcută să constat că multe din locațiile unde am vrut să facem rezervare nu acceptă vouchere de vacanță. Însă ne-au recomandat să lucrăm cu o agenție de turism, să plătim cu ele sejurul și să facem rezervarea prin agenție. Nu înțeleg de ce această procedură, pentru că pentru mine înseamnă un preț mai mare. Așa că va trebui să mai plătesc ceva în plus pe lângă voucherele de vacanță. Probabil pentru că hotelurile se tem că nu își vor recupera banii de la stat. Așa, le lasă pe agenții să aștepte deconturile”, ne-a povestit R.S., un cadru didactic din Constanța.Afacere de 22,5 milioane de euroContactați telefonic, reprezentanții unei agenții de turism s-au arătat foarte amabili să ne găsească o cazare în Brașov și să plătim cu voucherele de vacanță. Și culmea era că ne-am fi încadrat cu cei 1.450 de lei pentru a acoperi cazarea și micul dejun pentru șapte nopți.„Noi facem rezervarea, în funcție de ce doriți. Dacă pachetul propus și acceptat de dumneavoastră depășește valoarea voucherelor de vacanță, va trebui să achitați o diferență. Vă putem oferi chiar și excursii extra sau intrări la obiective turistice, unele ca și bonus, altele contracost”, ne-a spus agentul de turism.De altfel, recomandarea este ca posesorii de vouchere de vacanță să colaboreze cu marile agenții de turism, care nu percep comisioane, spre deosebire de cele mici, majoritatea speculante ale momentului.De altfel, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Mamaia, că lunile mai și iunie au fost luni record de acordare a voucherelor de vacanță. Valoarea totală a acestora, în primele cinci luni ale lui 2018, depășește 22,5 milioane de euro.„În luna mai, au fost acordate la fel de multe vouchere cât s-au dat în primele patru luni ale lui 2018, din ianuarie până în aprilie. Dacă vorbim despre volum, este vorba despre 22,5 milioane de euro pe cinci luni, față de șase milioane în aceeași perioadă a anului trecut și față de 2,2 milioane de euro în 2016. Deci, în doi ani de zile am crescut de zece ori”, a declarat Adrian Voican, prim vicepreședinte al ANAT.Unii preferă banii și nu vacanțaAșadar, într-adevăr o gură de aer pentru turismul românesc, în condițiile în care mulți dintre hotelieri se confruntă cu situații dificile. Dar, cum este tipic românește, imediat cum apare o măsură de protecție socială, se găsesc și oameni care să o speculeze și să facă bani din ea. Așa se face că pe site-urile de anunțuri sunt numeroase postări de vânzare a voucherelor de vacanță.„Vând tichete/bonuri vacanță, valabile iunie 2019. Valoare 1.450, preț vânzare 1.200 lei. Trimit prin curier doar cu plata în avans a transportului”, scrie un vânzător din Năvodari, județul Constanța.L-am sunat și noi să vedem dacă mai este valabil anunțul postat pe 1 iulie și ne-a spus că mai poate negocia până la 1.100 de lei, dar nu lasă mai mult din preț. Tot cu 1.200 de lei am găsit vouchere de vacanță în Cluj, 29 de bucăți a câte 50 de lei, însă, dacă ai răbdare și cauți, găsești și cu 1.150 de lei, din Târgu Jiu, și cu 1.000 de lei, în Cluj.„Vând urgent tichete vacanță, 29 bonuri în valoare de 1.450 de lei, nu trimit prin curier, predare personală în Cluj”. Și toate acestea doar pe un singur site de anunțuri.