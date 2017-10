2

Incredibil! Sper, nu si posibil. Cine ar putea ajunge sa...vegheze respectul legii in Kustendge!

Am găsit stirea suprarealista intr'un "ziar" kustendiliu. Suprefect ot Kustendge ar putea ajunge Joseph Hahaler Moroszanyi, killerul militarat ceaușist ÎMPINS de muierea Greco-Tziganca sa devină politicastru ultracleptomaniac in Mafia jigano-pesedista Mazăre. In opt ani de zile de crima financiar-economică in "primăria" M. Kogălniceanu, killerul ceaușist devenit călău kkpIUDAlist si'a tras câteva afaceri personale megaprofitabile, si a ajutat mafia greco-tziganeasca sa inhate tot ce e profitabil in comuna. In același timp, CRIMINALUL i'a tratat cu flit pe sătenii din Piatra si Palazu Mic. Când jigano-pesedistii l'au trecut pe linie moarta, din cauza CRIMELOR abominabile, psihopatul Gabor a sărit in barka psihopat-sociopatului Sathanasiadis-Tariceanu, Greco-Tziganul ale cărui crime împotriva boborului vor fi pedepsite! Curând! MaSSoneria Satanica nu'l va mai putea apăra! Se pare ca ALDE, gashka pestilențială, vor sa'l impună suprefect pe diliul Moroszanyi, fost prieten cu familia Martin. Unul din fratii criminali a acționat in...crima organizata supranumita "prefectul ot Kustendge". Criminalul a furat câteva milioane de dolari, bani ajunși in Amerikk, in Delaware, prin intermediul Mafiei Zsidanesti cu care sunt înfrățiți mazarenii pesediști. Dacă un nebun ca Moroszanyi va ajunge "garantul" respectarii legalității, înseamnă ca in fosta Românie, subumanul satanic a învins! Vai de biet Roman săracul! Data viitoare voi povesti încercarea nebuna a...aldeistului de a'i convinge pe sătenii din Piatra si Palazu Mic, sa'l...ajute sa devină primar ALDE.