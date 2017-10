Afacerea "Mărţişorul" merge şnur. Centrul Constanţei, asediat

Afacerea "Mărțișorul" merge șnur. Centrul Constanței, asediat

Doar câteva zile ne mai despart de primăvară și chiar dacă vremea de afară ne duce cu gândul mai degrabă la sărbătorile de iarnă, comercianții de mărțișoare au colorat centrul Constanței cu mii de șnururi roșii și modele de mărțișoare, flori și alte accesorii specifice lunii martie.O plimbare pe strada Ștefan cel Mare, din Constanța, este, în această perioadă, mai plăcută datorită micilor simboluri ale primăverii și a petelor de culoare de pe strada prăfuită. Forfotă mare în magazine în goana după cadouri, agitație și pe stradă. De la un capăt al străzii la altul, comercianții și-au întins tarabele, pe care au expus mărțișoare aducătoare de noroc, cu potcoave și coșari, gărgărițe, brățări, cercei, broșe și alte bijuterii. Datorită aspectului plăcut, la mare căutare sunt, anul acesta, mărțișoarele din hârtie colorată și broșele lucrate manual, ceea ce înseamnă că afacerile cu mărțișoare încă merg șnur.„Avem broșe în formă de narcise, zambile, ghiocei și flori exotice, gărgărițe, potcoave și o sumedenie de alte măr-țișoare, iar toate sunt din fimo și sunt lucrate manual, pentru că ne ocupăm de acestea de mai bine de opt ani. Soția mea s-a îmbolnăvit și s-a pensionat. Astfel, și-a găsit descoperit o nouă pasiune, aceea de a confecționa mărțișoare și bijuterii placate cu argint, care conțin pietre semiprețioase și cristale”, ne-a povestit un comerciant.Vânzătorii de mărțișoare, afaceriști de ocazie Afaceriștii de ocazie, care dârdâie lângă măsuțele pe care și-au expus mărțișoarele, își amintesc cu nostalgie de vremurile în care oamenii se înghesuiau la tarabe pentru a-și achiziționa micile simboluri ale primăverii. Anul acesta, vremea neprietenoasă îi ține pe mulți acasă, ceea ce înseamnă că vânzările vor fi mai slabe. În plus, pentru tineri nu mai e la modă să ofere, de 1 martie, un mărțișor. „Eu am 47 de ani și îmi amintesc cum era în tinerețea mea venirea primăverii. Oamenii se înghesuiau să cumpere mărțișoare, deoarece era tradiție să le porți la piept. În plus, nu exista o gamă atât de variată de mărțișoare. Cumpărai ce găseai. Acum, din păcate, tinerii nu mai dau doi bani pe ele, pentru că nu mai e la modă să le porți”, și-a amintit un comerciant.Cât costă, anul acesta, mărțișoarele Prețurile variază între un leu și 20 de lei. Dacă un șnur roșu cu o bilă colorată, o buburuză sau o piatră așa-zisă semiprețioasă costă doi lei, broșele pot ajunge până la 10-15 lei. Comercianții s-au apucat de confecționat mărțișoare cu multe luni înainte, deoarece vor să le prezinte oamenilor cele mai frumoase accesorii. „Ne apucăm de confecționat mărțișoare cu aproximativ trei luni înainte de venirea primăverii, pentru că trebuie să fie totul pregătit ca la carte înaintea lunii martie, când se deschide sezonul acestora. Anul acesta, avem, se pare, ghinion, deoarece vremea urâtă îi ține pe oameni acasă. Suntem aici de câteva zile și putem spune că vânzările merg prost. Prețurile nu sunt mari. Avem mărțișoare care costă un leu, dar și mărțișoare care costă 15-20 de lei. Prețurile variază în funcție de felul în care arătă și este lucrat mărțișorul. Printre cele mai căutate se numără potcoavele, dar și broșele, deoarece sunt elegante și fru-moase”, a menționat o altă comerciantă.