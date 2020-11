Adrian Oros: Oportunitatea care ni se oferă prin strategia Green Deal este de a dezvolta piaţa publică locală

Oportunitatea care ni se oferă prin noua strategie Green Deal a Uniunii Europene (UE) este de dezvolta piaţa publică locală, estimată la circa 7 miliarde de euro, şi de a consolida micul producător local, a declarat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă, citată de Agerpres.







"Ce am mai făcut pentru producătorii români, pentru producătorii locali, este că am mai modificat un HG privind laptele şi cornul în care ne-a interesat foarte mult ca pentru achiziţii să fie produse locale şi am introdus în caietul de sarcini ca până la 60% să se ţină cont de lanţul scurt de aprovizionare, adică să fie produs local, pe scheme de calitate, produs montan, produs tradiţional, să fie avantajaţi producătorii locali, iar achiziţiile publice care se fac de primării sau consilii judeţene să se poată face legal prin acest HG. În paralel, modificăm prin OUG Legea 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, tocmai ca să oferim instrumente celor care fac achiziţii publice locale. Pentru că noua strategie Green Deal a UE ne permite să transformăm provocările legate de mediu şi climă în oportunităţi, noi am înţeles acest lucru, iar oportunitatea care ni se oferă este de a dezvolta pieţele locale, în primul rând pieţele publice, şi de a consolida micul producător local", a precizat Oros, care a prezentat modificările aduse unor acte normative pentru sprijinirea micului producător.







Astfel, în Legea nr. 69/2016, a fost introdus un articol care spune că "achiziţiile publice ecologice sunt acelea care îndeplinesc criterii ecologice şi care au un impact redus asupra mediului", iar în cazul alimentelor este vorba de lanţul scurt de aprovizionare, unde au fost introduse produsele certificate, atestate şi recunoscute de schemele de calitate naţională şi/sau europeană.







"Şi am mai făcut un pas, pentru că la Comisie, în afară de cele şapte produse IGP, nu erau notificate şi alte scheme de calitate, iar ca să putem modifica legislaţia am notificat schema de calitate produs tradiţional, unde avem 521 de produse. Am notificat la CE reţeta consacrată, produsul montan, produsul local şi sunt în curs de evaluare calitatea premium şi calitatea garantată. Toate aceste scheme de calitate ne permit să promovăm produsele tradiţionale, locale oriunde, fără să fim în pericol de infringement, şi să dăm posibilitatea primăriilor, consiliilor locale, consiliilor judeţene ca pentru toate achiziţiile publice - este o piaţă de câteva miliarde de euro, care a fost neglijată până acum - să aibă posibilitatea local să facă achiziţii de la producătorii locali, pe aceste criterii: scheme de calitate şi lanţ scurt de aprovizionare, adică achiziţii de produse şi servicii ecologice atunci când legislaţia permite. Asta am făcut pentru producătorii români, pentru a consolida poziţia micului producător şi a micului procesator în acest lanţ valoric, unde, din nefericire, a fost dintotdeauna cel mai firav. Modificările le-am făcut în spiritul european", a explicat ministrul.