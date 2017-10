În acest an

Adresabilitatea Sanatoriului Balnear Techirghiol a crescut cu 40%

Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol are din ce în ce mai mulți pacienți. În acest an, adresabilitatea unității a crescut cu 40%. Aproximativ 20.000 de pacienți au fost tratați, în 2008, la Sanatoriul Techirghiol. Din ce în ce mai mulți români aleg să vină la tratament la unitatea de recuperare. Managerul Septimiu Bourceanu spune că vrea să readucă sanatoriul în poziția de lider în turismul balnear din România. Săptămâna trecută, managerul a participat la Congresul Național de Medicină Fizică și de Recuperare, desfășurat la Brașov. „Am discutat despre strategia aplicată de noi, la Techirghiol, și dacă o unitate de stat poate face concurență unei unități private. Nu există diferențe între o unitate de stat și una privată în ceea ce privește puterea de a face față concurenței”, spune managerul sanatoriului. Adresabilitatea unității a înregistrat creșteri semnificative. Managerul spune că, dacă anul trecut, în luna noiembrie, în unitatea de tratament se aflau aproximativ 500 de pacienți, în acest an, în jur de 730 de persoane fac proceduri la Sanatoriul Techirghiol. Investiții de patru milioane de euro În ultimii ani, în unitatea de recuperare au fost făcute investiții în valoare de patru milioane de euro. „Avem, de asemenea, peste nouă milioane de lei în cont, bani care vor fi folosiți pentru investiții”, a explicat Septimiu Borceanu. Baza de tratament de la Techirghiol a fost renovată în întregime, iar sălile de tratament au fost recompartimentate. Căzile ruginite au fost înlocuite cu unele noi, moderne, iar acum pacienții beneficiază de cele mai bune condiții de tratament. În cadrul sanatoriului se pot trata afecțiuni reumatismale de tip inflamator, afecțiuni reumatismale degenerative, sechele posttraumatice, afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic, afecțiuni ginecologice, dermatologice, vasculare periferice, boli asociate - respiratorii, profesionale, endocrine. La dispoziția pacienților stau 26 de căzi pentru băi cu apă sărată din lac și de nămol, șase căzi pentru băi de plante, în care se pot realiza 80 de proceduri pe zi, două căzi pentru duș subacval, două căzi pentru băi de plante cu bule, un bazin cu apă dulce, destinat hidrokinetoterapiei individuale și un bazin cu apă sărată pentru hidrokinetoterapie colectivă. În apa sărată, încălzită la 33 - 34 de grade, se execută programe de gimnastică pentru mai mult de 300 de bolnavi pe zi, adaptate fiecărei categorii de patologie, sub supravegherea unui specialist. În sectorul de hidrotermoterapie se pot realiza și tratamente ginecologice prin utilizarea apei sărate din lac. În domeniul electroterapiei există aparate pentru electroterapie și electrodiagnostic complexe, șase băi galvanice digitale cu termostat, aparate de ultrasunete, aparate de unde scurte. Sanatoriul dispune de șapte cabine de masaj, unde pot face masaj clasic 140 de pacienți pe zi. În aceeași incintă se află și camera de gardă, cu program permanent și personal calificat în asistența medicală de urgență. Managerul Septimiu Bourceanu spune că în următoarea perioadă se va desfășura procedura de licitație pentru renovarea pavilionului B al sanatoriului. Izolarea termică a acestui pavilion a fost finalizată. În scurt timp, va fi achiziționată și aparatură pentru bucătărie și pentru sectorul de kinetoterapie. Pavilionul B va fi renovat Pentru salariați, 70% din costul unui bilet de tratament este suportat de casa de asigurări de sănătate, iar 30% - de către pacient. Pacientul trebuie să aibă un bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la specialist, iar în cazul pensionarilor, de la Casa de Pensii. De asemenea, se poate obține un loc printr-o agenție de turism, situație în care pacientul trebuie să solicite clar că vrea să fie cazat în incinta sanatoriului. Sanatoriul va fi închis doar în perioada sărbătorilor de iarnă. „Îl închidem pe 24 decembrie și reluăm activitatea pe 12 ianuarie”, explică managerul.