ADOLESCENTĂ UCISĂ DE UN ANTIBIOTIC ADMINISTRAT GREŞIT! Despăgubirea riscă să falimenteze spitalul

ADOLESCENTĂ UCISĂ DE UN ANTIBIOTIC ADMINISTRAT GREȘIT! Despăgubirea riscă să falimenteze spitalul







Adolescenta, în vârstă de 17 ani, a fost internată în Secția ORL a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, în urmă cu șapte ani. A primit diagnosticul de amigdalită, i s-au administrat patru doze de antibiotic, după care a intrat în șoc anafilactic și a murit.







După ani întregi de procese, familia adolescentei a obținut, prin decizie definitivă a Curții de apel Craiova, despăgubiri de două milioane de lei. Banii trebuie plătiți de medicul care a tratat-o pe fată și de spital, a decis instanța. Doctorul nu are de unde plăti, așa că întreaga sumă ar urma să fie acoperită din bugetul spitalului.



„Eu le înțeleg durerea. Este crunt și dureros să-ți moară cineva din familie... (... )Banii îi va primi”, spune Gigel Capotă, managerul Spitalului Târgu Jiu.



Conducerea spitalului din Târgu Jiu a apelat la o cale extraordinară de atac, recursul în anulare. De asemenea, intenționează să dea în judecată firma de asigurare, cu care avea contract pentru cazuri de malpraxis.



„La fond, a fost obligată doar doamna doctor și societățile de asigurare. În decizia finală, au fost scoase firmele de asigurare și introdus Spitalul Județean”, explică Daniela Manea - jurist



Dacă ar plăti acum despăgubirea de două milioane de lei, spitalul ar rămâne fără bani pentru plata salariilor celor 1.200 de angajați, pentru două luni. În plus, destinația sumei trebuie prevăzută în buget, iar acest lucru se poate face abia la începutul anului viitor.



„Suntem la centimă cu banii. Ce se va întâmpla, nu știu. Trebuie găsită o soluție”, spune Gheorghe Stanciu, purtătorul de cuvânt al Colegiului Medicilor Gorj.



Medicul care i-a dat antibiotic fetei a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare și i s-a interzis să profeseze în această perioadă. Acesta se consideră nevinovat și spune că va ataca decizia la CEDO. În același dosar a fost condamnată, la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, și o asistentă care, după moartea adolescentei, ar fi modificat fișa medicală a acesteia, mai scrie digi24.ro



















sursa: www.digi24.ro

