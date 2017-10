Administratorul plajelor nu recunoaşte proprietatea Primăriei Constanţa asupra a trei sectoare de plajă

Administratorul plajelor nu recunoaște proprietatea Primăriei Constanța asupra a trei sectoare de plajă

Ştire online publicată Marţi, 31 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dobrogea Litoral „Apele Române” nu recunoaște delimitarea sectoarelor de plajă din zona Cazino, Malibu și Perla Majestic făcută de Primăria Constanța după bunul său plac. Vecinătățile au fost trasate de reprezentanții primăriei și ai DADL printr-un simplu proces verbal de delimitare a domeniului public de interes național de cel privat al Primăriei Constanța în 2000. Această situație a fost readusă din nou în discuție de viceprimarul Constanței, Nicolae Nemirschi, la ultima ședință de consiliu local, după ce s-a aprobat planul urbanistic zonal al plajei adiacentă orașului Constanța și, implicit, a stațiunii Mamaia. Acesta ar fi prețul plătit de administratorul plajei pentru aprobarea PUZ-ului de către consilierii locali. Administratorul plajei nu recunoaște această delimitare. Nu are cum să recunoască cu atât mai mult cu cât Departamentul Național Anticorupție a primit de la fostul ministru al mediului, Sulfina Barbu, zece dosare privind tranzacții și construcții ilegale pe plajă. Reprezentanții DADL spun că nu pot primi nici un fel indicații de la reprezentanții primăriei, atâta vreme cât nu le sunt subordonați. Plaja – domeniu public de interes național al statului Constituția României stabilește clar faptul că plaja face parte din domeniul public de interes național al statului și că aceasta nu poate fi dată decât în administrare, nicidecum împărțită de primării. În zona Cazino, Primăria Constanța avea în vedere construirea unei estacade, paralelă cu cea existentă, care urma să se demoleze. Într-un act adițional la procesul verbal de delimitare se mai specifica faptul că plajele de la Melody și Majestic sunt improprii turismului. În 2004 se modifică procesul verbal de delimitare încheiat între Primăria Constanța și Apele Române și plaja din dreptul Cazinoului Mamaia ajunge în domeniul privat al Primăriei Constanța. Suprafața care și-a schimbat destinația are peste 22.000 mp. Pentru unele suprafețe din domeniul public astfel delimitate s-au făcut și intabulări pentru recunoașterea dreptului de proprietate. Această situație incertă va dura până când se vor realiza hărțile de cadastru. Ambiguitățile care continuă să subziste în legislația de mediu, interpretările care se dau legii zonei costiere nu fac decât să permită astfel de driblinguri cu bunul statului. Suprafețele de plajă aflate în litigiu nu au fost scoase la licitație și se așteaptă un răspuns din partea procurorilor anticorupție.Dobrogea Litoral „Apele Române” nu recunoaște delimitarea sectoarelor de plajă din zona Cazino, Malibu și Perla Majestic făcută de Primăria Constanța după bunul său plac. Vecinătățile au fost trasate de reprezentanții primăriei și ai DADL printr-un simplu proces verbal de delimitare a domeniului public de interes național de cel privat al Primăriei Constanța în 2000. Această situație a fost readusă din nou în discuție de viceprimarul Constanței, Nicolae Nemirschi, la ultima ședință de consiliu local, după ce s-a aprobat planul urbanistic zonal al plajei adiacentă orașului Constanța și, implicit, a stațiunii Mamaia. Acesta ar fi prețul plătit de administratorul plajei pentru aprobarea PUZ-ului de către consilierii locali. Administratorul plajei nu recunoaște această delimitare. Nu are cum să recunoască cu atât mai mult cu cât Departamentul Național Anticorupție a primit de la fostul ministru al mediului, Sulfina Barbu, zece dosare privind tranzacții și construcții ilegale pe plajă. Reprezentanții DADL spun că nu pot primi nici un fel indicații de la reprezentanții primăriei, atâta vreme cât nu le sunt subordonați. Plaja – domeniu public de interes național al statului Constituția României stabilește clar faptul că plaja face parte din domeniul public de interes național al statului și că aceasta nu poate fi dată decât în administrare, nicidecum împărțită de primării. În zona Cazino, Primăria Constanța avea în vedere construirea unei estacade, paralelă cu cea existentă, care urma să se demoleze. Într-un act adițional la procesul verbal de delimitare se mai specifica faptul că plajele de la Melody și Majestic sunt improprii turismului. În 2004 se modifică procesul verbal de delimitare încheiat între Primăria Constanța și Apele Române și plaja din dreptul Cazinoului Mamaia ajunge în domeniul privat al Primăriei Constanța. Suprafața care și-a schimbat destinația are peste 22.000 mp. Pentru unele suprafețe din domeniul public astfel delimitate s-au făcut și intabulări pentru recunoașterea dreptului de proprietate. Această situație incertă va dura până când se vor realiza hărțile de cadastru. Ambiguitățile care continuă să subziste în legislația de mediu, interpretările care se dau legii zonei costiere nu fac decât să permită astfel de driblinguri cu bunul statului. Suprafețele de plajă aflate în litigiu nu au fost scoase la licitație și se așteaptă un răspuns din partea procurorilor anticorupție.