Adio tramvaie, noi suntem cu motorina! Constanţa, străină de transportul ecologic

Adio tramvaie, noi suntem cu motorina! Constanța, străină de transportul ecologic

După ce am scris în edițiile anterioare despre amenajări urbane, piste de biciclete sau pasarele, continuăm astăzi „radiografia” serviciilor din subordinea administrației locale și ne oprim la un punct care ne doare rău de tot: transportul în comun. De la cel electric (SF), la cel poluant, pe motorină.Constanța a fost, odinioară, în „liga campionilor” în ceea ce privește transportul în comun. În anii comunismului, administrația municipală a vremii a dezvoltat rețeaua de transport electrică, bulevardele și străzile fiind străbătute, zilnic, de tramvaie și troleibuze.Cine și cum a „îngropat” transportul ecologic se cunoaște foarte bine. Gașca Mazăre a avut grijă să radieze rețeaua electrică (au curs fluvii de cerneală pe baza afacerilor cu șinele de tramvai sau cablurile electrice aeriene), singurele dovezi ale existenței acesteia fiind liniile de tramvai încă nescoase de pe nefericitul pod de la Butelii. La începutul anilor 2000, Constanța s-a pricopsit cu un nou parc auto, compus din celebrele Maz-uri (un nume parcă predestinat) importate din Belarus. Și s-a tras nene de atunci pe ele. Dă-i pedală cu „armata” de pensionari la bord, nu glumă…De la Maz, la Isuzu. Tot pe motorină!O veste bună (în prima fază) avea să vină în vară. Primarul Decebal Făgădău anunța că administrația locală a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) contractul de finanțare pentru achiziția a 104 autobuze. Deci, tot autobuze… Isuzu, pe motorină!„Autobuzele noi vor reconstrui coloana vertebrală a companiei de transport. În prezent, avem autobuze vechi, care creează din ce în ce mai multe probleme. Însă, în curând, flota va cuprinde două treimi autobuze Diesel Euro 6, care, ne place nu ne place, reprezintă soluția cea mai rentabilă din punct de vedere economic, pentru a avea un preț de călătorie scăzut, și o treime flotă verde, adică autobuze electrice sau hibrid sau cu hidrogen”, declara, în vară, Decebal Făgădău.Conform edilului, autobuzele ar urma să circule pe șoselele Constanței în trimestrul al treilea, deci marele moment în care flota Isuzu va descinde la mal de mare se apropie cu pași rapizi.Mai avem de așteptat…Prin urmare, mai avem de așteptat până ce vom (re)intra și noi în „era electrică”. În timp ce tot mai multe orașe din Europa reduc și chiar interzic motorizările Diesel, punând preț pe ecologie, curățenie și civilizație, la Constanța se va circula tot pe bază de canistră de motorină.Am călătorit prin toată Europa, așa cum probabil au făcut-o mulți constănțeni, dar și reprezentanții de seamă ai administrației publice locale. Dar ce spun de Europa… Hai să ne oprim în România și să spunem că, la Cluj, autobuzul electric este deja o prezență constantă, la Timișoara, tramvaiul Autentic. Deci, se poate!„De unde să cumpărăm bilete?“Bun, ne-am resemnat în privința transportului ecologic. Nu vom avea parte de așa ceva prea curând. Dar la un sistem civilizat de vânzare și de control al biletelor putem spera? Cititorii ne-au semnalat două mari probleme în această privință.„Nu am telefon modern, nici nu mă pricep la tehnologie să plătesc prin mesaje, sunt o persoană în vârstă. Vreau să fiu corect și să plătesc pentru călătorie, dar, de foarte multe ori, casele de bilete sunt închise. Pur și simplu, nu am de unde cumpăra bilet și nici la șofer nu pot achita. Deci, cum rezolvăm problema?”, ne-a declarat Tănase C., pensionar.Controale „în haită“Cel de-al doilea aspect sesizat este și mai „drăguț”.„Adeseori, autobuzele sunt trase pe dreapta de echipaje ale Poliției Locale și Jandarmeriei, pentru control. Zici că sunt în haită! Contravenienții - și mereu există specimene care călătoresc fraudulos! - sunt pe bună dreptate amendați. Însă noi, ceilalți pasageri corecți, de ce suntem nevoiți să așteptăm, să pierdem timpul? Poate întârziem la serviciu, poate avem întâlniri importante, poate ne plâng copiii în grădiniță. Chiar nu pot autoritățile să gândească și să găsească o altă modalitate de control?”, explică Daniel A., angajat al unei firme private.Roata nu mai trebuie inventatăTeoretic, soluții există. În primul rând, țineți cont de faptul că roata nu mai trebuie inventată… E de ajuns să vezi cum au rezolvat alte administrații locale (din alte țări UE sau chiar din România) această chestiune și să cauți să implementezi sistemul și aici. Nu mai dau exemple, e ca și cum ai răsuci cuțitul în rană…Până una-alta, noi rămânem cu autobuze poluante, cu mirosuri de-ți vine să-ți vomiți mațele, cu trafic de Cascadorii Râsului, cu microbuze kamikadze care „iau fața” autobuzului RATC (de ce nu sunt împărțite traseele în procedura de acordare a licențelor vă imaginați și dumneavoastră), cu jandarmi în acțiuni de control. Tare frumos mai e la Constanța, la festival…