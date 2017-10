Adio, pomeni de la stat! Asistaţii social, ajutaţi să-şi găsească de muncă, nu îmbuibaţi cu bani!

2

Parole,parole.....

De acord cu recostructia Romaniei,chiar e cazul sa inceapa odata. Problema e ca reincluziunea o faci avand companii,firme care sa dea de munca,pentru ca intr-adevar in Romania este loc de construit si de reparat. Cum fac astia legile sa stimuleze crearea de firme,asa incat acestea sa-si permita plata motivanta a angajatilor in functie de pregatire,competente? Cei care muncesc in afara nu ar fi preferat sa ramana in tara in loc sa creasca economiile tarilor gazda? E simplu cu datul din fleanca....