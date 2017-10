ADIO MAIDANEZI PE STRĂZILE CONSTANŢEI!

9

Iubitori de animale

Ca la noi,mai rar vezi!Dar cand vad un batran,un sarac,un bolnav,un copil ca-si doreste o ciocolata sau o fructa,dar nu-si permite,cu totii aproape intoarcem capul.Da ne e mila de catzei,de pisicutze,etc.Da noi stam 80% dintre noi la blok,si iesim la "animalele noastre"din an in paste.Ba iubitorilor,a fost vreunul dintre voi incaierat/muscat/tavalit/atakat de vreun "biet catzelus"vreodata?Cand ai copii/copil,nu stiu cat de confortabil e sa te inhatze de picior,catzelusul vecinului de la etaju 8.Ia-l ba in casa daca ti-e drag de el!Pupa-l subt coada!