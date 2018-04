Adio, Ionela Prodan! Cântăreaţa va fi înmormântată azi la Cimitirul Bellu

Adio, Ionela Prodan! Cântăreața va fi înmormântată azi la Cimitirul Bellu

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ionela Prodan va fi condusă astăzi pe ultimul drum. Artista a fost îmbrăcată în costum popular, un costum cu o mare valoare sentimentală, acesta fiind cusut chiar de mama ei. Slujba de înmormântare va fi oficiată joi la Capela Cimitirului Bellu, urmând ca apoi să fie înmormântată alături de fostul ei soț, Traian Tănase.Ionela Prodan a murit, luni, la spitalul Elias din Capitală. Artista, care împlinise 70 de ani în urmă cu șase luni, s-a stins în brațele fiicei sale, Anamaria Prodan."Și-a dorit tare mult să trăiască și am crezut până în ultima secundă că o să o salveze. Atât de multă lume o iubea și oamenii fugeau după mașina să o atingă, era o nebunie. Dădeam oamenii la o parte să ajung la mama, a iubit-o atâta lume, incredibil", a spus Anamaria Prodan."Cea mai mare bucurie a ei am fost noi, când ne vedea pe noi râzând înflorea. Eu am venit pe lume după două luni după ce a plecat tata dintre noi. Eu n-am spus tată, atât de dor îmi era să spun tată cuiva", a continuat Anamaria Prodan."Îmi spunea, Eu când o să mor, o să merg în Rai, eu visez că acolo o să cânt!. Și eu îi spuneam: Mamă, dar mai ai timp!. A plecat atât de lin", a mai spus Anamaria Prodan.Sute de prieteni, cunoscuți și admiratori au mers la Capela Cimitirului Bellu să-și ia adio de la cântăreața Ionela Prodan."Cei ce vor să-și ia rămas bun de la mama mea, IONELA PRODAN, o pot face la Capela Cimitirului Bellu. (...) Ceremonia de înmormântare va avea loc la cimitirul Bellu (șoseaua Olteniței nr 3/5 București), joi, 19 aprilie, ora 12.NUMAI familia și prietenii apropiați sunt așteptați după înmormântare la Restaurant Premier Palace (Bulevardul Ghencea nr 134 București)", a scris Anamaria Prodan pe pagina sa de socializare.