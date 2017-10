Adio, construcţii ilegale! Amenzi uriaşe pentru rechinii imobiliari

4

JT TOWER DE PE BRATIANU

Verificati nenorocirea de bloc de pe Bratianu a lui JEAN TUCAN. ESTE DEJA CRAPAT IN DOUA. LA SUBSOL ESTE PLIN DE APA CARE NU SE POATE SCURGE. NU A RESPECTAT PROIECTELE SI TOTUL ESTE FACUT DUPA MINTEA LUI! PUTE A PISALAU DE ITI MUTA NASUL DIN LOC, BATE VANTUL PRIN CASE, SUIERA TOTUL, SE DARAMA IN CINCI ANI! MARE TEAPA LE-A TRAS CELOR CE AU DAT BANII ACOLO! DESI NU ARE AVIZ CONTINUA SA DEA SPAGA SI SE PREGATESTE SA DESCHIDA LA PARTERUL BLOCULUI GRADINITA PENTRU LOGODNICA LUI! DESI NU ARE AUTORIZATIE!CUM AR PUTEA FI COPII IN SIGURANTA IN ASA CLADIRE! AR TREBUI SA AIBA BULINA ROSIE!