ADIO AGLOMERAŢIE SPRE MAMAIA! SE CONSTRUIEŞTE O ŞOSEA DE LEGĂTURĂ, ÎNTRE A4 ŞI MAMAIA SAT!

9

Sunteti deja colonie, veti ajunge rezervatie de prosti

Stau in Elvetia, castig excelent. Ma gandesc daca mai are rost sa tin casa din Romania, avand in vedere ca vom ajunge Bangladesh-ul Europei. Am avut sansa sa cumpar o casa la granita Frantei cu Elvetia. Este o zona superba, iar copiii mei sunt ELVETIENI. Imi pare bine ca am evoluat, ca am parasit in timp until TIGANIA. Stiu ca deranjez pe unii, insa trebuie sa accepte realitatea: romanii au ajuns sclavii strainilor, chiar la ei in tara. Le cumpara masinile, muncesc pentru firmele straine, dau tot ce castiga pe haine scumpe si vile facute din materiale de import. Intrebarea este urmatoarea: ce lasa ei copiilor in tara asta? Niste sclavi incompetenti. Criza imobiliara si economica va va hali in curand.