Adăpostul de zi, loc de pelerinaj pentru prostituatele minore

Sărăcia din vremurile pe care le trăim o vedem și o resimțim cu toții foarte acut. Copiii însă, singurii care nu-și pot câștiga pâinea prin muncă, o simt cu toată ființa lor. Mai întâi în stomac, apoi în casă, sau în bordeiul ce le ține loc de cămin. Ar mânca și ei ciocolată, s-ar uita și ei la desene animate, s-ar juca și ei cu cele mai moderne jucării, s-ar plimba și ei o cu bicicletă ca a vecinului, dar nu au parte de nimic din toate astea. Pentru mulți dintre ei părinții de-abia se descurcă să le pună ceva pe masă. Ultima înghețată au mâncat-o atunci când i s-a făcut milă unui nene și le-a dat câte un leu. Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este plin de astfel de copii. Fie au plecat singuri de acasă și au fost găsiți de polițiști cerșind pe stradă, fie au fost aduși din familii cu probleme. Vin, pleacă, sunt aduși din nou, fug, iar se întorc și tot așa. Orice, numai să nu se întoarcă la sărăcia de acasă, la bătăile din partea părinților, la viața de dinainte. Dinainte de a prinde gustul libertății, al banului câștigat ușor. În ultima perioadă lor li s-au alăturat însă, din ce în ce mai multe prostituate minore. Ele sunt aduse de polițiști, petrec o noapte-două în centru, după care fug. Se întorc pe stradă, pentru a-și vinde corpul. Nici ele nu vor să se întoarcă la sărăcia de acasă. „Adăpostul de zi primește minorii când sunt găsiți pe stradă și nu are regim închis, ci semiînchis. Educatorii și îngrijitorii se străduiesc să îi țină, însă aleg să fugă. Este foarte greu să menții în sistem o prostituată care a simțit gustul străzii. Chiar dacă noi încercăm să facem reintegrare familială, consiliere, este foarte greu să aduci pe calea cea bună o astfel de adolescentă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea. Reintegrare eșuată Este arhicunoscut fenomenul fetelor minore de 14-15 ani, care se prostituează în diferite locuri ale Constanței sau în stațiuni. Unele sunt din județ, însă foarte multe sunt din țară, din localități foarte îndepărtate. „După ce e adusă de polițiști la noi, minora primește atât îngrijire medicală, cât și consiliere psihologică. Procedura este să contactăm DGASPC-ul din județul de reședință și să inițiem colaborarea în vederea reintegrării ei în familie, inclusiv transportul ei în localitatea respectivă. Însă, de multe ori, se întoarce pe stradă. Am avut recent un caz în care reușisem chiar și reintegrarea școlară a fetei. Am crezut că am salvat-o. Dar tot a fugit. Noi nu îi putem păzi”, a mai adăugat Roxana Onea. Astfel de copii vedem zilnic pe stradă. Uneori le oferim un ban, alteori îi gonim. Prostituatele fac și ele parte din peisajul urban. Nu se mai feresc de nimeni. Doar polițiștii le mai pun pe fugă, de teamă să nu le aducă din nou la centru.