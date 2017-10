Adăpost pentru oamenii străzii, în Parcul Tăbăcărie? Mămicile din Constanţa sunt revoltate

Adăpost pentru oamenii străzii, în Parcul Tăbăcărie? Mămicile din Constanța sunt revoltate

Pe ordinea de zi a ședinței de luni, 31 octombrie, a Consiliului Local Constanța se află un proiect care, dacă va fi aprobat, va transforma una din sălile din clădirea din Gravity Park în adăpost pentru oamenii străzii, pe timpul sezonului rece. Pe hârtie, proiectul de hotărâre se referă la retragerea dreptului de administrare a RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, strada Soveja - zona Parc Tăbăcărie și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Constanța.„Acest punct se referă la transformarea unui spațiu din incinta Gravity Park (din parcul Tăbăcărie) în loc de găzduire pentru persoane fără adăpost”, explică Cristina Văsii, consilier local în cadrul Consiliului Local Constanța. Imediat cum vestea a ajuns la urechile constănțenilor, cei mai mulți s-au declarat indignați de propunere și supărați că autoritățile locale au ales tocmai parcul Tăbăcărie pentru un astfel de spațiu. Cele mai vehemente sunt mămicile, care vor să-și plimbe în liniște copiii prin parc, fără să le fie teamă că vor da nas în nas cu diferite persoane dubioase, fără adăpost.„Eu clar nu sunt de acord. Nu mai are primăria unde să facă zone sociale? Că de vândut a vândut jumătate de parc, acum mai facem și adăpost pentru boschetari, nu era destulă mizerie în Tăbăcărie. Unde scriu că nu sunt de acord?”, întreabă, indignată, C.I., o mămică din Constanța. „Parcul Tăbăcărie este singurul parc în care mai avem șansa să ne scoatem copiii la plimbareși la joacă! Acțiunea primăriei este lăudabilă, dar locația este prost aleasă. Să caute alte spații pentru găzduirea persoanelor fără adăpost și să lase spațiul din parc așa cum este în prezent. Este bătaie de joc să faci tot posibilul să distrugi singurul parc adevărat din Constanța! Este suficient că s-a primit aprobare pentru mărirea mall-ului. Vrem parcuri, nu betoane”, este de părere o altă mămică.Se încing spiritele!Sunt și voci care spun că nu este normal ca persoanele fără adăpost să stea în centrul orașului, iar familiile la periferie: „Nu sunt de acord. Eu dacă vreau să îmi cumpăr un teren nu e posibil decât în afara orașului, iar oamenii străzii să aibă adăpost în centrul Constanței. Plus că un parc aveam și noi mai de doamne ajută și acela este acum invadat de mall”. Alții vorbesc deja despre un al doilea „Henri Coandă”, făcând referire la cartierul social din zona Tomis Nord.Mămicile sunt hotărâte să participe la ședința de luni, de la primărie: „Sunt convinsă că domnul primar nu vrea să aibă luni la ședință prezente o grămadă de mămici furioase… nu de alta, dar eu chiar aș vrea să merg!”.„Cred cu tărie că este în interesul nostru și al copiilor noștri să ne facem și noi simțită prezența! Să nu uite domnul primar că în acest oraș nu trăiesc doar oameni nevoiași…”, consideră Cristina C., o altă mămică indignată.„Suntem de acord cu crearea unui spațiu pentru oamenii străzii pentru că nu poți să-i lași în stradă în toiul iernii sau să-i ții în spital, dar acela este singurul loc creat pentru tineri, cu destinație clară spre a fi utilizat de tineri, dar teama noastră este că dacă îl dăm Serviciului de Asistență Socială nu îl vom mai primi în veci, înapoi”, spune și consilierul local.O inițiativă bună, într-un loc prost alesSpațiul respectiv are destinația sală de calculatoare, însă nu a fost folosită niciodată și este goală. În loc să se cumpere computere și să le ofere tinerilor un loc unde să-și petreacă timpul liber iarna, primăria vrea să cumpere zece paturi și să amenajeze un spațiu pentru oamenii fără adăpost.De altfel, sala respectivă a fost folosită și iarna trecută în același scop, însă fără ca imobilul să fie în administrarea Serviciului de Asistență Socială. „Ar trebui ca alt spațiu să primească această destinație, iar sala respectivă să rămână pentru tineri. Avem nevoie de un astfel de adăpost, dar nu se pretează acel loc, în centrul orașului, unde este foarte multă populație, într-o zonă intens circulată, cu mall-ul și parcul unde sunt foarte mulți copii, unde ies familiile la plimbare. Cu toții știm că oamenii străzii sunt persoane care deseori sunt consumatoare de băuturi alcoolice. Nu ne dorim astfel de persoane într-o zonă cu mulți copii, adolescenți, cu mame cu cărucioare la plimbare etc.”, mai spune consilierul local.