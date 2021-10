Acuzaţii grave la Colegiul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”. „Sunt trataţi ca nişte deţinuţi!”

„Este un calvar, în prezent, în acest liceu. Este focar Covid, sunt peste 24 de confirmaţi şi peste 150 de carantinaţi, consideraţi contacţi direcţi. Îi mută în diferite spaţii, pentru a-i izola şi nu înţelegem ce metode s-au luat în calcul căci unii dintre ei au ajuns să fie cazaţi în spaţiile de păstrare a bagajelor. Stau câte 10 într-o cameră de 4/5 metri”, a declarat părintele.





Potrivit femeii, elevii care sunt confirmaţi şi cei izolaţi fac cursuri online, în timp ce colegii lor merg în sala de clasă, şi sunt deseori probleme cu conexiunea la Internet, astfel încât ajung să piardă din materie. Mama susţine că la duşurile elevilor nu există apă caldă. „Şi anul trecut au fost probleme, nu era presiune, trebuia să meargă în alte camere să vadă unde ţârâie apa, pentru a se putea spăla, deşi au la dispoziţie numai 10 minute pentru duş. Anul acesta, din 10 septembrie, de când au fost cazaţi, nu au avut deloc apă caldă. Nu li se dă voie nici măcar să aibă o cană electrică, pentru a-şi încălzi o cană de ceai. Din această cauză, mulţi se îmbolnăvesc, fac bronşită”, a povestit părintele.



„Nu poţi închide un copil de 14 ani cu lunile!”





O altă mare nemulţumire a familiilor elevilor de la colegiul militar este aceea că nu li se permite să le ducă pachete de acasă, fie doar preparate ambalate. „Nu au voie la vizită, nu au voie bagaje, nu au permisie, nu au nimic. Nu poţi să închizi un copil de 14 ani cu lunile, să nu aibă un contact cu familia. Nu îi lasă nici măcar să iasă să îi vedem de la gard, la 10 metri distanţă. Sunt foarte mulţi copii vaccinaţi, dar nici pentru ei nu există scutire. Sunt trataţi ca nişte deţinuţi. Civilul ajunge acasă, face un duş cald, îi dai un ceai sau îl întrebi: «Mamă, cum ţi-a fost astăzi?». Dar pe ei nu îi lasă nici măcar să primească un pachet. Nu poţi să îi duci un şampon, nu poţi să îi duci o napolitană. Sunt totuşi copii de 14, 15 ani. Chiar şi de 1 iunie, i-am dus o cutie de bomboane şi le-a fost luată şi dată abia a doua zi. La control, li se golea sticla de suc de doi litri, li se lăsa doar un litru. Câtă umilinţă poate fi în acest sistem? Cer examen psihologic la intrare, dar acolo îi tratează ca pe deţinuţi, îi tâmpesc de-a binelea”, a relatat mama, cu lacrimi în glas.



Fără pachete şi fără vizite… deocamdată





Am solicitat un răspuns oficial de la conducerea Colegiului Militar „Alexandru Ioan Cuza” cu privire la afirmaţiile părinţilor. Comandantul unităţii, cdr. Gabriel Iulian Tănase a confirmat că sunt 24 de elevi confirmaţi pozitiv cu SARS-CoV-2, la date diferite, şi 85 de elevi carantinaţi în spaţii amenajate. „Într-adevăr, plecând de la necesitatea desfăşurării orelor de curs în format online cu elevii carantinaţi din aceeaşi clasă, am reorganizat o încăpere neocupată, prin utilarea acesteia cu cele necesare: paturi, dulapuri, lenjerie schimbată. De asemenea, elevii au fost dotaţi cu tablete individuale şi au acces la Internet pe baza unei cartele. În alte dormitoare, organizate pe acelaşi principiu, am pus la dispoziţia elevilor câte un laptop, cu conexiune la Internet, şi un ecran de protecţie, cursurile desfăşurate în clase fiind proiectate în acele dormitoare”, a precizat comandantul.





Potrivit acestuia, doar aproximativ o treime din elevii colegiului militar sunt vaccinaţi, în prezent. „Cât priveşte apa caldă, cu excepţia perioadei în care CET Constanţa a efectuat revizia anuală a instalaţiei de producere şi transport a energiei termice, aceasta a fost furnizată în mod constant. Este adevărat că poate dura aproximativ un minut până când apa caldă ajunge la etajul al patrulea”, mai spune cdr. Gabriel Iulian Tănase.





Referitor la primirea pachetelor şi primirea de vizite, acestea au fost restricţionate pentru a limita la maximum posibil contactul elevilor cu persoane din exteriorul colegiului, având în vedere situaţia epidemiologică actuală. „Sunt totuşi permise pachetele pentru nevoi personale, mai puţin cele cu conţinut de produse alimentare. Experienţa anului şcolar anterior ne-a demonstrat că, atunci când am permis vizitele, cu toată străduinţa noastră constantă de a transmite atât elevilor, cât şi părinţilor, de ce este necesară menţinerea distanţării fizice, am constatat că au existat suficiente cazuri de nerespectare a distanţării atât de către elevi, cât şi de părinţi. În funcţie de evoluţia epidemiologică la nivel local şi naţional şi măsurile impuse de legislaţia în vigoare vom putea permite şi alte tipuri de pachete şi vizite pentru elevi. De asemenea, pentru situaţii deosebite, a fost aprobată părăsirea colegiului de către elevi în vederea participării la aceste evenimente, în conformitate cu legislaţia în vigoare”, mai precizează comandantul Colegiului Militar „A.I. Cuza”, cdr. Gabriel Iulian Tănase.





Mama unui elev de la colegiul militar din Constanţa trage un semnal de alarmă cu privire la condiţiile în care sunt înregimentaţi adolescenţii care urmează cursurile unităţii de învăţământ. Aceasta s-a adresat redacţiei „Cuget Liber” şi a povestit situaţia din garnizoană, văzută prin ochii fiului săi. Femeia susţine că a vorbit în numele mai multor părinţi ai elevilor militari, care doresc să-şi păstreze anonimă identitatea „pentru ca să nu apără repercusiuni asupra copiilor”.