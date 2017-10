Acuzaţii grave la Biobaza Mangalia

Acuzații grave la Biobaza Mangalia

Câinii fără stăpân, eutanasiați prin electrocutare? De mai bine de un an de zile, câinii fără stăpân au devenit un motiv de numeroase dispute și controverse. Unii constănțeni cer ca aceștia să fie strânși de pe stradă și eutanasiați, pentru a nu se mai întoarce printre oameni, alții sunt de părere că omorârea lor este o barbarie și că ar trebui ținuți în adăposturi, cu condiții de trai decente și hrăniți corespunzător.Cu sau fără vociferările iubitorilor de animale, biobazele au demarat programul eutanasierii și au redus simțitor numărul câinilor maidanezi periculoși. Mulți reclamă însă condițiile în care sunt omorâți acești căței. Un grup de opozanți ai eutanasierii au organizat, în cursul zilei de ieri, un protest în fața Direcției Județene Sanitar-Veterinare din Constanța. Aceștia reclamă că animalele sunt ucise ilegal, deși eutanasierea este suspendată. „200 de câini au fost uciși ilegal în mai puțin de două luni în biobazele din Mangalia și Eforie Sud. Avem informații care arată că 100 dintre aceste biete ani-male au fost exterminate într-o perioadă în care activitatea biobazei din Mangalia a fost suspendată de către Direcția Sanitar-Veteri-nară Constanța. Am sesizat și am cerut ajutorul a patru instituții ale statului român!”, au explicat iubitorii de animale.Unii spun că animalele au fost electrocutate, în loc să fie injectate letal. Alții spun că atrocitățile se petrec în fiecare noapte și că oamenii care vor să adopte câinii nu sunt lăsați să-i ia din biobază. Contactat telefonic, reprezentantul Biobazei Mangalia a precizat că în incinta instituției se respectă toate pre-vederile legale și că eutanasierea nu este suspendată. „Am avut controale și de la Direcția Sanitar-Veterinară din Constanța și inspectori de la București, de la Corpul de control la ministrului, dar, în afară de un proces-verbal în care ni se cere să remediem anumite disfuncționalități, activitatea nu este suspendată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, George Paraschiv, de la Biobaza Mangalia.Și la Constanța, eutanasierea câinilor nerevendicați și neadoptați continuă. Potrivit șefului Serviciului de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța, Cristina Itoafă, nu a fost dată nicio dispoziție oficială pentru oprirea procedurilor de eutanasiere. „Au fost contestate numai normele de aplicare, nu și legea în sine. Noi nu am primit nimic oficial”, a spus șefa Ecarisajului Constanța. Aici sunt eutanasiați, lunar, zeci de câini. „În primul rând, se face trierea câinilor fără stăpân. Cei care au boli incurabile sau sunt foarte bătrâni sunt primii eutanasiați. Apoi așteptăm să fie adoptați ceilalți. Noi încercăm să dăm cât mai mulți spre adopție, fie și la distanță. Acum am mai rezolvat și problema spațiului, pentru că s-au găsit câteva adăposturi adecvate și au fost duși câini adoptați la distanță și acolo”, a mai spus Cristina Itoafă.Și la Mangalia se fac adopții, dar unii iubitori de câini vor să ia mai multe animale decât permite legea. „Vor să ia cu zecile de câini, să-i ducă înapoi, în fața blocului. Iar noi nu le dăm voie. De aceea s-au pus așa pe noi, în ultima perioadă. S-a terminat vacanța. Până acum erau cu cheia la marginea drumului, acum au început să facă proteste pentru căței. În ce privește electrocutarea câinilor, acest lucru este exclus. Noi avem medic vete-rinar și totul se face conform legii”, a mai adăugat George Paraschiv.