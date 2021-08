Acuzaţii de abuz sexual la Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. „Este o conspiraţie împotriva noastră!”

Printre semnatarii memoriului se află şi Codruţ Ştefan Răuţ, care susţine că ar fi fost bătut de Horaţiu Cherecheş, în pauza unui spectacol, pe motiv că a intrat cu masca în scenă. În acest sens, el a făcut plângere la Poliţie, unde s-a întocmit un dosar penal pe numele coregrafului Horaţiu Cherecheş.





Legat de coregrafiile lui, balerinul susţine că o parte dintre acestea s-au tot repetat de-a lungul timpului. „Pot afirma că are părţi luate din Don Quijote, de la Metropolitan. Apoi, trebuie precizat că au fost ani în care am plecat în turneu cu spectacole nepregătite. Probabil că el nu îşi dorea o concurenţă între alte spectacole şi spectacolele lui. Ce vă pot spune este că am făcut o foarte mare greşeală că am tăcut până acum, dar vremea tăcerii a luat sfârşit, din punctul meu de vedere”, a precizat balerinul.





Cert este că semnatarii acestui memoriu îşi doresc să fie făcută cunoscută situaţia reală pe care o trăiesc artiştii din cadrul TNOB, nu cea pe care o prezintă conducerea, respectiv managerul Daniela Vlădescu sau Monica Cherecheş, directorul direcţiei de balet din cadrul instituţiei.





„Nu ne mai este frică nici măcar de ameninţările domnului Cherecheş, care de fiecare dată când nu reuşea să rezolve ceva cu ameninţările, ne aducea aminte că fratele dumnealui lucrează la Ministerul Culturii şi că el poate să facă orice şi să rezolve ce vor ei”, au adăugat aceştia.





Cele mai grave sunt, însă, acuzaţiile de ordin sexual. Anna van Haaren are doar 21 de ani şi spune că lucrează în cadrul companiei de circa trei ani. „Horaţiu Cherecheş m-a făcut vacă în faţa tuturor, pentru că i-am refuzat avansurile. El a venit în sala de balet şi mi-a spus să facem poziţia 69. Nu am îndrăznit să zic nimic nimănui, şi, fiind tânără, la primul contract, nu am ştiut ce să fac, m-am închis în mine şi am păstrat aceste lucruri doar pentru mine. După câteva luni am aflat că nu am fost singura în această situaţie, dar nu am făcut nimic în acest sens, chiar dacă mi-a fost foarte greu să depăşesc acest moment”, a declarat tânăra.



Repetiţii cu chin



Balerinele spun că a fost un chin continuu în sala de repetiţii pentru acele fete care nu au vrut să dea curs avansurilor lui Horaţiu Cherecheş, acestea fiind ameninţate cu concedierea, înghesuite fizic prin vreun colţ de culise, lovite, unele chiar bătute.





La rândul său, Petronela Iordache consideră că nu au ce să caute într-o companie persoane care agresează şi hărţuiesc, umilesc şi ameninţă angajaţii.





„De ani de zile, toate aceste lucruri se întâmplă cu buna ştiinţă a doamnei Daniela Vlădescu, plângeri cu număr de înregistrare la care ea nici măcar o dată nu a făcut o comisie de disciplină. Eu am fost agresată fizic şi verbal în sala de balet, în momentul în care am depus, din nou, plângere că mă cheamă, iar, la el acasă şi îi refuzam avansurile. La un moment dat, în sală mi-a spus să ies afară că nu mă mai suportă. Un astfel de comportament nu se poate tolera la nesfârşit”, a declarat balerina.





Referitor la toată această situaţie, Horaţiu Cherecheş a declarat pentru „Cuget Liber” că este incredibil ceea ce se întâmplă.



„O campanie continuă de denigrare a conducerii teatrului şi, în special, a mea. Îmi rezerv dreptul ca la momentul potrivit să îi acţionez în judecată pe toţi cei care mi-au adus grave prejudicii de imagine, prin proferarea în spaţiul public a unor acuze nedrepte şi mincinoase”, a precizat acesta.





Pentru a afla părerea managerului TNOB, am discutat telefonic cu directorul Daniela Vlădescu.





Şefa instituţiei de cultură consideră că lucrurile au ajuns la un nivel care nu mai poate fi rezolvat decât prin Instanţă şi că toate lucrurile acestea au nişte dezminţiri foarte solide.







„Toate aceste proiecte care sunt făcute în defavoarea teatrului vor fi demontate, ne vom întâlni în instanţă. Singura mea părere despre ce se întâmplă este că e o minciună sfruntată, este o conspiraţie. Nu mai pot spune altceva decât că ne vom întâlni în instanţă şi atunci instanţa va dovedi cine are dreptate. Dacă aveau ceva de spus, cred că ar fi făcut-o şi ei tot în instanţă. Noi încercăm, cu toate dovezile noastre să demontăm aceste acuzaţii”, a încheiat ea.





Scandalul ce planează asupra instituţiei zguduie din temelii Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Mai mulţi angajaţi disperaţi şi sătui de ceea ce li se întâmplă, au semnat, deja, un memoriu, pe care l-au trimis, mai departe, ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, în care i se aduc la cunoştinţă umilinţele, certurile, abuzurile sexuale, jignirile şi mediul toxic în care, spun ei, îşi desfăşoară activitatea.