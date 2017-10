Actriţa Ani Creţu trăieşte o dramă după ce ŞI-A IMUNIZAT COPILUL: "Totul a scăpat de sub control după vaccin"

Actrița Ani Crețu trăiește o dramă după ce ȘI-A IMUNIZAT COPILUL: "Totul a scăpat de sub control după vaccin"

Ani Crețu a povestit la emisiunea Refresh by Oana Turcu, de la Antena Stars, despre cum l-a influențat vaccinul ROR (rujeolic-urlian-rubeolic) pe primul ei copil după ce, spune ea, a ales greșit și l-a vaccinat când avea doar câteva luni."Totul a scăpat de sub control după un vaccin foarte controversat, din păcate, cel pentru rujeolă, rubeolă, oreion (ROR). Însă plecând de la ideea că mi-am dorit binele copilului necitind, i-am vrut binele, dar se pare că am ales greșit. Asta este. Eu nu cred că trebuiesc acuzați părinții care aleg să nu vaccineze sau să vaccineze. Aș fi vrut să fiu considerată o extremistă, numai să am copilul perfect sănătos", a povestit actrița la o emisiune tv."Îl hrăneam exclusiv în somn. Eu gătesc numai pentru Adan. Înainte găteam mult, nu mai am cum. Nu mai pot. Uneori nici nu mă mai culc, îi gătesc și plec și îi las mâncare, mă simt vinovată. Mănânc doar ce mănâncă el și în afara casei, nu trișez. El este victima alegerilor mele, nu învinovățesc pe nimeni. Eu nu m-am informat cum trebuie. Trebuia să citesc, să iau o decizie", a mai spus Ani Crețu, citată de libertatea.roActrița povestește că fiul ei a început să aibă probleme de sănătate după ce i-a făcut vaccinul de un an și două luni. Îi scăzuse imunitatea, făcea viroze respiratorii, stomatite și probleme digestive care țineau cu lunile. Ajunsese chiar să slăbească 2 kg într-o săptămână. Disperată, Ani a alergat cu el pe la toți medicii, iar în urma analizelor a descoperit că micuțul a dezvoltat și o alergie la produsele lactate. „A trebuit să-i regândesc toată alimentația. Nu are voie gluten, soia lapte… îi cumpăr mâncare doar din magazinele naturiste, din piețe sau de la producători de încredere”.După ce a pățit, evident că pentru nimic în lume nu va mai lăsa pe cineva să se apropie cu seringa de fiul ei ca să-i mai facă vreun vaccin. Dacă legea va intra în vigoare, iar Adan nu va mai putea fi primit în colectivitate (grădiniță, școală), actrița din trupa “Vacanța Mare” amenință că va da statul român în judecată.