"Acţiunile de dezinsecţie făcute de primărie - un fiasco total, tardive şi ineficiente"

Un specialist constănțean spune lucrurilor pe nume

"Acțiunile de dezinsecție făcute de primărie - un fiasco total, tardive și ineficiente"

Țânțarii amenință în continuare. În ultimele zile, cazurile de infecție cu virusul West Nile, transmis de aceste insecte, s-au înmulțit. Instituția Prefectului a trimis încă de săptămâna trecută, către toate autoritățile locale, adrese prin care le solicită să intensifice activitățile de dezinsecție și de combatere a insectelor. La Constanța, reprezentanții primăriei susțincă se stropește în fiecare seară în oraș. Recent, a fost schimbată chiar și substanța folosită, cu una mai eficientă. Cu toate acestea, enervanții țânțari nu ne dau pace.„Nu putem să ne izolăm complet în case, mai ales pe căldura asta. Seara, ieșim în parc, la plimbare pe faleză sau pe malul mării. Însă de fiecare dată ne întoarcem ciuruiți de țânțari. Sunt mai agresivi ca niciodată și foarte mulți. Aproape că nu se vede nicio ameliorare după o vară întreagă în care cei de la primărie se laudă că stropesc cu nu știu ce soluții revoluționare. Zici că dau cu apă de ploaie. Sunt mulți și răi!”, ni s-a plâns Aneta Pârvu, din Constanța.Într-adevăr, din 28 august, autoritățile locale din municipiul Constanța folosesc o soluție nouă, recomandată de organizațiile internaționale.„Pe lângă substanțele folosite în prezent, se va acționa și cu Aqua K-Othrine EW 20, o emulsie recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru combaterea insectelor zburătoare în mediul urban. Aqua K-Othrine EW 20 este un insecticid de contact și ingestie, realizat în baza unei tehnologii revoluționare antivaporare. Este un produs pe bază de apă, extrem de prietenos cu mediul, care poate fi aplicat fără probleme pe vegetație și în zonele de circulație. Substanța are o sferă largă de acțiune destinată combaterii insectelor care produc disconfort, cum ar fi țânțari, muște, căpușe, gândaci, furnizi, omizi etc.”, au precizat, săptămâna trecută, reprezentanții Primăriei Constanța.Dezinsecție „după ureche“…Sunt însă și voci care spun că acțiunile de dezinsecție se fac „după ureche”, de aceea nu sunt eficiente.Biologul constănțean Nicolae Adrian Anghel, fost inspector în cadrul Inspecției Sanitare de Stat, susține că dezinsecția de anul acesta nu a fost eficientă pentru că nu a fost făcută în mod profesionist și nu a fost supervizată de un specialist entomolog.„Am văzut recent un interviu în care se afirma că a fost găsită o metodă de combatere a virusului West Nile, prin popularea lacului Tăbăcărie cu specia de pește Gambusia Affinis, mare consumatoare a larvelor de țânțari - vectori ai virusului incriminat. Vreau să amintesc pe această cale tuturor celor care au tangență cu entomologia medicală că peștișorul larvivor respectiv (gambusia) a fost aclimatizat la noi în urmă cu 40 de ani, la început în lacul Iezer Mangalia și Tatlageac, fiind folosit ca «martor» în decelerarea larvelor de țânțari anofeli din zonă, asta deoarece România declarase la OMS (n.r. - Organizația Mondială de Sănătate), în urmă cu 10 ani, eradicarea malariei. Treptat, Gambusia affinis a fost aclimatizat în toate bazinele cu apă dulce și salmastră din zona litorală, dar s-a dovedit totuși că nu era o rezolvare în dinamica larvelor de țânțari, fiind vânat de peștii răpitori, batracieni, oficieni și mamiferele acvatice. Rezolvarea a venit când s-a descoperit VectoBac, primul insecticid bacterian care are la bază Bacillus thuringiensis serotipul H14 var israeliensis, și Romthurin, primul insecticid bacterian românesc produs de Institutul «Ioan Cantacuzino» care, aplicate pe luciul apei după toaletarea vegetației acvatice emerse și submserse blocau dezvoltarea larvelor de țânțari în stadiul III spre IV, eficiența dovedită în urma controalelor entomologice fiind de 90%”, explică Nicolae Adrian Anghel.Acesta este de părere că dezinsecția trebuie demarată mult mai devreme.„Azi, tratamentele de delarvizare și adulticizare se efectuează după ureche, doar banii să iasă. Consider acțiunea de dezinsecție efectuată de primărie anul acesta un fiasco total, tardivă și ineficientă. Aceste acțiuni trebuie efectuate pe baza unui plan unic de combatere integrată a insectelor vectoare, de primăvara timpuriu până toamna târziu, cu implicarea primăriei, asociațiilor de proprietari etc. și trebuie supervizate de un specialist entomolog. Dar asta presupune costuri…”, încheie biologul constănțean.