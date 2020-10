Acțiuni de ecologizare, la Constanţa

Mai multe zone din judeţul Constanţa au fost curăţate, zilele trecute, de echipele Iridex Group Salubrizare, împreună cu numeroşi voluntari. Acţiunile s-au desfăşurat cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei.







În fiecare an, la nivel mondial, ZIUA CURĂȚENIEI se sărbătorește pe data de 23 septembrie, iar noi, anul acesta, am hotărât să o celebrăm prin acțiuni de ecologizare mai speciale, vizând obiective cu importanță culturală și turistică. Așadar, sâmbătă, 19 septembrie 2020, am desfășurat prima acțiune din cadrul proiectului, în orașul Hârșova.







Zona Cetății Carsium din Hârsova, de pe malul Dunării, a fost unul dintre obiectivele puse în valoare în aceste acțiuni. Lucrătorii Iridex Group Salubrizare, înarmați cu mănuși, măști și saci, s-au luptat cu mormane de nepăsare, întrucât zona se transformă, deseori, peste noapte, în groapa de gunoi a unor cetățeni care nu au înțeles că mediul înconjurător este a doua noastră casă.







Primăria orașului Hârșova s-a alăturat acțiunii de ecologizare, oferindu-ne tot suportul necesar pentru a duce la bun sfârșit obiectivul nostru: igienizarea zonei Cetății Carsium.

Prin acest demers, sperăm că am trezit simțul civic al tuturor cetățenilor, astfel încât să înțeleagă că deșeurile pot fi aruncate doar în spațiile special amenajate.







Duminică, 19 septembrie, am continuat seria de acțiuni de ecologizare dedicate Zilei Internaționale a Curățeniei, în comuna Adamclisi. Cu sprijinul Primăriei Comunei Adamclisi și al elevilor din cadrul Liceul Tehnologic ”Jean Dinu”, am igienizat zona arheologică și cetatea Tropaeum Traiani, din Adamclisi.







Din păcate, zonele vizate erau acoperite de deșeuri diverse: materiale textile, pet-uri, ambalaje, chiar și recipiente din sticlă. Cu mic, cu mare, am reușit să igienizăm și să ne atingem obiectivul. Pe lângă participarea la strângerea deșeurilor, elevii din Adamclisi au primit sfaturi utile privind colectarea separată a deșeurilor, valorificarea ambalajelor și protejarea naturii.

La sfârșitul activității, micuții ecologiști au fost premiați cu premii prietenoase cu mediul și cu gustări dulci.