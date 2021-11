Acţiune de donare sânge la Cumpăna. Se caută donatori

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanţa, împreună cu Primaria şi Consiliul Local Cumpăna organizează marţi, 9 noiembrie, între orele 9.00- 13.30, o nouă acţiune de donare de sânge. Cu această ocazie, pot dona sânge toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, cu greutatea de peste 50 kg, care nu au suferit de hepatită virală de tip B sau C, tuberculoză, sifilis, malarie, infecţie HIV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă, boli autoimune etc. În ceea ce le priveşte pe persoanele de peste 50 de ani, acestea sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverinţă din care să reiasă că nu sunt în evidenţă cu boli de inimă, neurologice ori alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge.Medicii recomandă ca în ziua donării, să se ia un mic dejun uşor (sandwich-uri, fructe, lactate) şi să se consume minim 500 ml lichide. De precizat că persoanele care efectuează o donare completă (450 ml sânge) beneficiază la cerere de şapte tichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă în ziua donării, în cazul donatorilor salariaţi, elevi, studenţi şi militari. Totodată, se acordă decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării, între localitatea de domiciliu şi localitatea unde se efectuează donarea de sânge. Acţiunea are loc la Centrul de Vaccinare Cumpăna, din Aleea Taberei nr. 3A, cu un act de identitate valabil.