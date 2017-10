Acoperişul şcolii din Castelu, luat pe sus de vijelia de sâmbătă noaptea

Acoperișul școlii din Castelu, luat pe sus de vijelia de sâmbătă noaptea

Furtuna de sâmbătă noaptea a afectat două gospodării din municipiul Constanța și școala generală din comuna Castelu. Acoperișul unității școlare a fost distrus în proporție de 70%, pagubele fiind estimate de autoritățile locale la aproximativ 10.000 de euro. Sâmbătă noaptea, ploile și vijelia s-au abătut asupra județului Constanța. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au fost în alertă, întreaga noapte, în condițiile în care, potrivit col. Traian Oprea, împuternicit la conducerea instituției, au primit și avertizare de cod galben de furtună. Militarii au fost solicitați, să intervină pentru scoaterea apei din două gospodării din municipiul Constanța. Două gospodării din Constanța, inundate Locatarii imobilului situat pe I. C. Brătianu, numărul 230, ne-au spus că s-au obișnuit deja ca la fiecare ploaie, beciul lor să se transforme într-o „piscină”. La fel s-a întâmplat și sâmbătă noaptea, când nivelul apei acumulate în subsolul casei avea aproape un metru înălțime. „Așa pățim mereu, vine apa din stradă. Ne-a fost distrusă mobila pe care o aveam depozitată în beci, hainele. Vom merge la primărie, să depunem o sesizare, pentru că așa se în-tâmplă la fiecare ploaie”, ne-a spus proprietara imobilului. Pompierii au intervenit, în aceeași noapte, și pentru scoaterea apei dintr-o casă de pe strada Petrolului, zona Gară, unde au fost inundate două camere și anexele din gospodărie. Col. Traian Oprea a afirmat că, și în acest caz, inundarea a fost cauzată de canalizarea subdimensionată. „În aceste zone sunt probleme mereu, din cauza canalizării. Sunt subdimensionate și dacă se mai și înfundă, apa răbufnește și ajunge în casele oamenilor”, a explicat șeful ISU. Reprezentantul SC RAJA SA, Irina Oprea, a menționat că echi-pele instituției au intervenit, în ultimele săptămâni, pentru curățarea canalizărilor, dar rețeaua are „posibilități limitate de preluare în condiții optime a apelor pluviale care depășesc mediile normale de precipitații”. Pagube de 10.000 de euro la Castelu Furtuna de sâmbătă noaptea a distrus și 70% din acoperișul Școlii generale cu clasele I - VIII din comuna Castelu. „A fost tornadă în toată regula, am avut noroc că nu a luat acoperișul cu totul. Țiglele au fost însă aruncate la aproape 30 de metri de școală”, ne-a spus primarul Nicolae Anghel. Unitatea școlară a fost renovată de curând, investiția ridicându-se la mai bine de 100.000 de lei. „Reparațiile au fost finalizate de curând și încă avem garanție pentru acoperiș. A venit și constructorul, a evaluat pagu-ba, care se ridică la aproximativ 10.000 de euro”, a adăugat edilul local. El a spus că probleme au mai fost semnalate și la ferma din comună, iar unui localnic i-a fost trăsnit tractorul. În după-amiaza zilei de ieri, Bd. Aurel Vlaicu și parcările din stațiunea Mamaia erau încă, parțial, sub apă. Specialiștii de la Centrul de Meteorologie Dobrogea au anunțat că sunt condiții de ploaie și astăzi, dar aversele vor fi reduse. Temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 26 grade Celsius.