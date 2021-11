Accesul interzis în Peninsulă! „Am mers cu răposatul pe umeri până la barieră!”

„Săptămâna trecută am avut o înmormântare, la care a trebuit să ajungem până la barieră cu răposatul pe umeri. Nu este nicio problemă, dar dacă ar fi fost pe jos polei şi s-ar fi întâmplat ceva, cine ar fi fost responsabil de această situaţie?”, a povestit preotul.





O altă locuitoare din zonă a subliniat faptul că perimetrul a fost pur şi simplu izolat de restul oraşului, ca urmare a introducerii regulamentului. „Peninsula nu are transport în comun, nu are piaţă, nu are şcoală, nu are grădiniţă. Astăzi dumneavoastră ne interziceţi să ne îngrijim părinţii şi bunicii, le interziceţi copiilor dreptul la educaţie. Nu ne exilaţi ca pe Ovidius Publius Naso la Pontul Euxin!”, a strigat femeia.







Modificări propuse





Primarul Vergil Chiţac a precizat că deja se discută şi au fost stabilite unele modificări ale regulamentului, ce vor fi supuse votului într-o şedinţă de Consiliu Local viitoare. „Se va avea în vedere instituirea unui coridor de acces general pentru facilitare trafic auto și oprire cu durata de cinci minute, la Sud de Piața Ovidiu alcătuit din străzile Remus Opreanu și Revoluției din 22 Decembrie 1989 cu intrare din bulevardul Elisabeta, respectiv ieșire spre același bulevard şi instituirea unui coridor de acces general pentru facilitare trafic auto și oprire cu durata de cinci minute, la Nord de Piața Ovidiu alcătuit din străzile Traian, Sulmona și Mircea cel Bătrân pentru direcția Est, respectiv Vasile Canarache pentru direcția Vest. Soluția coridoarelor de acces auto va fi evaluată periodic prin prisma consecințelor ce le creează”, a explicat edilul.





De asemenea, orarul de aprovizionare pentru agenţii economici va fi modificat şi va fi stabilit între orele 6.00 şi 10.00, faţă de 23.00 şi 6.00. În plus, vor fi permise de acces pentru evenimente religioase private, în număr limitat și pe perioadă determinată.





Deşi au recunoscut că Regulamentul de acces auto în zona peninsulară nu este bun, a fost făcut în grabă şi trebuie să sufere mai multe modificări, autorităţile locale din Constanţa au refuzat să îl suspende până când vor fi făcute schimbările respective.Mai mulţi locuitori şi agenţi economici din zonă care au luat cuvântul în cadrul şedinţei extraordinare au făcut apel la consilierii locali să ţină cont de numeroasele situaţii absurde care au apărut în urma aplicării regulamentului şi au făcut chiar şi unele propuneri. „Măsurile de restricţie sunt injuste şi vor fi atacate. Autoritatea locală trebuie să se gândească la metode eficiente de a emite permise în regim de urgenţă, fără să se aştepte un termen de 7 - 10 zile. O urgenţă poate însemna un geam spart, o defecţiune la instalaţie sau orice alte probleme ce necesită reparaţii imediate”, a propus Daniela Ghiţoi, rezident în Peninsulă.Părintele Marius Moşteanu, preot la Biserica „Sf. Nicolae” care funcţionează în zonă, a cerut ca, măcar pe timp de iarnă, să se facă o suspendare a acestui regulament, timp în care să se găsească soluţii pentru toate.