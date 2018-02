Acces limitat la Spitalul de Urgenţă Constanţa. Unii vizitatori sunt nemulţumiţi, alţii, inconştienţi

Acces limitat la Spitalul de Urgență Constanța. Unii vizitatori sunt nemulțumiți, alții, inconștienți

Săptămâna aceasta, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) a hotărât să limiteze accesul vizitatorilor, din cauza numărului tot mai ridicat de viroze și infecții respiratorii apărute în ultima lună, dar și la recomandarea Direcției de Sănătate Publică Constanța.Precizăm că nu este vorba de carantină, ci doar de o limitare a accesului în spital al rudelor și aparținătorilor.„Vom menține restricțiile de acces în spital atât timp cât va fi nevoie. Considerăm că măsura luată este una eficientă, nu numai în ceea ce privește gripa, dar și din alte motive. Este o perioadă rece și nu vrem ca pe secțiile cu risc să avem un flux prea mare de vizitatori“, a precizat managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Cătălin Grasa.Desigur, măsura nu este tocmai pe placul vizitatorilor. Mulți dintre ei au format, în cursul zilei de ieri, cozi la intrarea în unitatea sanitară, în speranța că vor reuși să-și vadă membrii familiei internați mai devreme decât este prevăzut în această perioadă.„Stau aici de la ora 10.00 și nu am putut intra. Eu nu înțeleg însă de ce sunt persoane care au fost lăsate să urce și alții trebuie să aștepte. Restricțiile nu sunt valabile pentru toată lumea?”, ne-a declarat un constănțean supărat.Tot el a mai spus că cineva care a venit în același timp cu el a fost lăsat să intre în clădire, pentru că ar fi avut acordul unui medic de pe o anumită secție.„Este normal să existe viroze în luna februarie, că doar este iarnă, dar nu mi se pare normal să nu fim lăsați să îi vedem pe bieții bolnavi. Eu am tatăl de peste 90 de ani internat și trebuie să mai aștept două ore ca să-l pot vedea”, a comentat un alt cetățean.Mai grav, unii nu numai că au venit la spital în intervalul orar interzis, dar erau însoțiți și de copii, care pot contacta cu mare ușurință microbii.Alții, în schimb, au înțeles că aceste măsuri au fost luate pentru binele tuturor. Spre exemplu, mama unei fetițe internate la Pediatrie coborâse să cumpere ceva de la magazinul alimentar din incinta unității sanitare echipată cu mască de protecție, totoși și pelerină.„Sunt convinsă că oricine poate aduce microbi de afară și este foarte bine să luăm foarte în serios aceste decizii ale cadrelor medicale. În acest fel, încercăm măcar să limităm apariția anumitor afecțiuni”, a spus femeia.Și medicii erau echipați, ieri, corespunzător, iar cei care, întâmplător, erau răciți, purtau măști. Trebuie să le reamintim constănțenilor că un om răcit sau gripat nu are ce căuta în apropierea unei rude internate în spital, mai ales dacă acesta suferă de vreo boală gravă.Specialiștii spun că numărul de îmbolnăviri ar putea fi limitat, dacă populația ar fi conștientă că poate lua măsuri de prevenție.Menționăm că în secțiile Oncologie, ATI adulți și ATI copii va fi interzis accesul aparținătorilor. Apoi, pentru toate secțiile din spital se va reduce programul de vizită, accesul vizitatorilor fiind permis, zilnic, în intervalul 13.30-17.00. Totodată, accesul vizitatorilor în afara orelor de program este complet interzis.În plus, în timpul programului de vizită se impune limitarea accesului la un vizitator/pacient, iar persoanele cu viroze/ infecții respiratorii nu au voie să intre în saloanele pacienților.De asemenea, sunt interzise consultațiile pacienților civili în cabinetele medicale din incinta secțiilor. Consultațiile se vor efectua doar în Ambulatorii. Totodată, echipamentul de protecție este obligatoriu. Acesta este disponibil la intrarea în secții. Respectarea măsurilor de igienă a mâinilor, spălarea și dezinfectarea mâinilor cu soluții hidro-alcoolice sunt obligatorii atât pentru pacienți și vizitatori, cât și pentru personalul medical.