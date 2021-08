Abuz sau incompetență profesională la APIA Constanța! Cine girează fărădelegile? (II)

Suspiciunile au apărut încă de la deschiderea plicurilor, când preşedinta comisiei insista ca ofertantul competitor să fie lăsat să aducă repede documentul ce lipsea şi care ar fi trebuit să fie ataşat conform caietului de sarcini.





Din păcate pentru ei, jocurile au fost dejucate şi astfel „Cuget Liber” a fost informată că a obţinut 100 de puncte şi a fost declarată câştigătoare.







Menţionăm că tot în cadrul procedurii s-au făcut mai multe vizite ale celor de la APIA la sediul firmei „Cuget Liber“.



Gazde bune, reprezentanţii „Cuget Liber“ i-au primit de fiecare dată cu zâmbetul pe buze, cu toate că unii dintre vizitatori nu ştiau nici cea mai elementară regulă de bun-simţ, aceea de a da „bună ziua” în birourile prin care intrau.





Au urmat vizite multiple cu fel și fel de mofturi din partea unora! Ba că sunt holurile prea mari, ba că sunt pereții cam lați, ba că uşa nu se închide bine, iar apa picură prea încet la robinet! Comentarii ale unora din echipa APIA care te duceau cu gândul că încercau să găsească diverse pretexte nefondate. De partea cealaltă, cei mai mulţi comentau și se bucurau că vor avea parte de un sediu nou, luminos și spațios şi că vor uita curând de birourile unde stăteau înghesuiţi. Un sediu unde contribuabilul ar fi venit cu drag şi nu ar fi stat claie peste grămadă, aşa cum se întâmplă acum.





Lăsând toate acestea la o parte, cum toate condiţiile cerute în caietul de sarcini erau îndeplinite şi comentariile nu-şi aveau rostul, s-au făcut schițe şi s-au trasat planuri.





„În urma desemnării ofertei noastre ca fiind câștigătoare, după discuțiile avute cu reprezentanții legali ai APIA Constanța, s-a considerat că mai este necesară o recompartimentare a spațiului și am primit pe e-mail solicitarea în acest sens, plus schița aferentă cu modificările dorite. Astfel, am luat act de solicitarea autorității contractante și am demarat lucrările de recompartimentare solicitate”, a declarat directorul juridic al „Cuget Liber”.





În consecinţă, s-au făcut toate măsurătorile, comenzile de materiale necesare recompartimentărilor solicitate şi au fost chemaţi muncitorii.





În altă ordine de idei, de partea cealaltă, directorul executiv al APIA Constanţa, Dan Burlacu, aducea la cunoştinţă oficial că semnarea contractului se va realiza în maximum şapte zile de la data finalizării procedurii de atribuire. Ulterior, fără nicio explicaţie, acesta a revenit cu un alt document prin care, practic, transmitea că semnarea contractului se amână pentru data de 24 august! De reţinut că, în tot acest timp, societatea „Cuget Liber” a continuat să efectueze lucrările solicitate de viitorul chiriaş.





Ce s-a întâmplat în momentul în care totul trebuia parafat este ceva de neînchipuit! Fapte care te duc cu gândul că vorbele auzite cum că anumiţi reprezentanţi APIA au diverse obligaţii la cel care a fost descalificat nu sunt simple bârfe! Pentru toate acestea, există însă organe de anchetă care să facă lumină!





În schimb, noi vom continua relatările în ediţia de mâine a ziarului „Cuget Liber”.





Spuneam în ediţia de miercuri că anunţul prin care APIA căuta să închirieze un spaţiu a fost publicat şi în ziarul local „Cuget Liber”. În acest context, deoarece societatea deținea un asemenea loc, reprezentanții firmei s-au gândit că nu ar fi rău să participe la procedură. Din păcate, mult mai târziu aveau să afle că atribuirea contractului era cu dedicație, iar „Cuget Liber” le strica planurile!