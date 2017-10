Absolvenţii îngroaşă rândurile şomerilor. "Mai bine stau pe plajă şi mă distrez, decât să muncesc"

3

Oare?!!

NU Petru draga! Intrebarea ta de inceput si explicatia ce a urmat,sunt ok! Nu ai punctat bine in totalitate. Tinerii romani sunt liberi sa plece oriunde in lume dar daca nu au experienta, afara intampina greutati din cauza lipsei de experienta. Este bine sa lucreze un timp, un an, poate doi, pentru a putea sa negocieze afara, in cazul in care gaseste ceva de lucru. Altfel le trebuie mare noroc sa gaseasca o companie care sa-i angajeze cu salarii bune. Greseala care o face guvernul este ca nu modifica legea privitoare la acordarea ajutorului de somaj. De ce sa acorzi ajutor de somaj sau social celor apti de munca si care refuza sa munceasca? Banii cheltuiti cu ajutoare ar trebui folositi pentru stimularea angajatorilor care ofera joburi tinerilor. Dupa terminarea unei scoli nu prea stii mare lucru din punct de vedere practic, deci trebuie sa accepti un job pentru 'ucenicie' si in functie de pricepere, poti sa incerci un alt job daca nu poti obtine un salariu mai bun la jobul curent.

Răspuns la: Foarte bine fac tinerii

Adăugat de : Petru, 7 august

Unde dracului sa se angajeze? Nu mai este ca atunci cand existau fabric si alte locuri care aveau nevoie de muncitori cu liceu sau scoala...