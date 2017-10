Absolvenţii de liceu, greu de angajat

1

bacalaureatii someri

Reformele in invatamant s-au facut doar pe criterii politice.S-a ignorat experienta trecutului.Fiecare partid ajuns la guvernare s-a simtit dator sa reformeze ceva in invatamant,spre dauna tuturor.C.Radulescu-Motru scria in 1927 : "Invatamantul secundar are un singur scop.Acela de a exercita dispozitiile copilului in vederea invatamantului superior.El este o poarta de intrare in invatamantul superior,si nu o poarta de intrare in viata.....Este de la sine inteles,ca inmultirea scolilor secundare in scopul de a ademeni in ele cat mai multi dintre copii care n-au deloc perspective de a ajunge la Universitate,este nu numai o greseala politica,dar si o adevarata crima fata de acesti copii.Nu este iertat ca un om politic sa se joace cu viitorul unei generatii....Cred ca toata demagogia noastra scolara este datorata numai si numai unor interese de partid....Dintre toate legile si institutiile,cele care se lasa cel mai usor tarate intr-o campanie politica sunt cele scolare....Un numar disproportionat de mare de bacalaureati intr-o tara nu este un semn de superioritate culturala,cum nici un numar disproportionat de mare de generali nu este un semn de putere militara.Pentru fiecare tara exista un numar maxim,peste care candidatii la functii si la profesiuni liberale nu pot trece,fara sa aduca o perturbare in rosturile intregii vieti politice". Dar cine-l citeste pe Radulescu-Motru?Politicianistii au alte preocupari.Sa ne reformeze in permanenta pana cand se va alege praful de tot ce ating.Si asa va fi cat majoritatea cadrelor didactice si unii parinti sprijina astfel de "reforme".Romania sa puna accent pe liceele si scolile profesionale,iar in liceele teoretice sa intre doar cei mai bine dotati.Este inadmisibil sa intre la un liceu cu pretentii doar cei cu medii peste 9,30 si sa cada la bacalaureat 70%